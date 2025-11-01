Paragavęs kepsnių šioje Lietuvos kavinėje čia užsukti rekomenduoja visiems: „Norėsite sugrįžti“

Pirmais metais apie tai, kas yra Riebus katinas, žinojo tik siauras artimųjų ratas. Bėgant metams apie tai, kad kompanijoje yra Riebus katinas, sužinojo ir mano draugai.
Apžvalga
Gal Murkis nori šiandien kartu papietauti? Štai po tokio draugo klausimo mes su Katiniene ir draugų porele atsidūrėme „Grilinėje“.
Šį restobarą jie man jau ne kartą buvo rekomendavę aplankyti, bet dėl kažkokių priežasčių, kurių dabar nepamenu, vis nerasdavau laiko ten užsukti.
Interjero nuotraukos darytos Katinienės, nes, skirtingai nei ji, aš niekad nepasižymėjau menine gyslele, kurios reikia „išgaudyti“ gerus kampus paveiksluojant maitinimo įstaigų interjerą.
Be gražaus ir jaukaus „Grilinės“ interjero dar ką norėčiau paminėti – tai, kad pietaujant šiame restobare galite kartu šalia užsukti ir pasportuoti žaisdami tenisą.
Kaip kažkada į Lietuvą įsiveržę kebabai per kelis metus nusėjo ne tik visus miestus kebabinėmis, taip panašiai padelio ar teniso kortai dygsta Lietuvoje kaip grybai po lietaus.
Aš kol kas tenisą žaidžiančius tik stebiu…
Meniu pasirinkimas
Restobaro meniu puikiai atspindi savo pavadinimą, dominuoja grilio patiekalai.
Kainos gal kai kurių patiekalų ir išgąsdins, bet užsukęs čia net su minimaliomis pajamomis neliks nevalgęs, nes grilintos kiaulienos kepsnys, kurį mes tą dieną taip pat užsakėme, kainavo tik 10,50 €.
Jautienos tartaras – 15,00 €
Tartaras, kaip ir austrės, – delikatesas, kuriuo vieni žavisi, o kiti pamatę žiaukčioja. Panašią „meilę“ tartarui turi nusistačiusi ir Katinienė.
Ir jau senai aš nebebandau tą jos nusistatymą prieš šį patiekalą keisti.
Man svarbiausia, kad matydama, kaip aš mėgaudamasis jį valgau, ji nežiaukčiotų.
Sūrio spurgytės – 8,00 €
Bet už tai sūrio spurgytes mūsų damos suvalgė taip greitai, kad mums su draugu pavyko jų gauti tik po vieną.
Išties tos minkštutės pumpuškos, su lengvu savyje slypinčiu aitrumu, yra vertos didžiausios nuodėmės – persivalgymo.
Čili sriuba – 9,50 €
Gal labiausiai savo kaina, darant užsakymą, nustebino „Čili sriuba“, bet, kaip sakė ją valgęs draugas, už ją galima būtų mokėti ir daugiau, nes dabar daug kur „Čili sriuba“ kainuoja 6–7 € ir už tuos pinigus gauni maltos mėsos, gardintos pomidorų pasta ir čili pipirų milteliais.
Brandintos jautienos mėsainis – 12,50 €
Mėsainį valgiusi Katinienė jo perpjauto pjūvio padaryti neleido, nes ji mėsainius valgo skirtingai nei visi – su įrankiais, pjaustydama po gabaliuką.
Bet užsakymą vidutiniškai iškepti jautienos paplotėlį virtuvė įvykdė puikiai.
Jūrinė dorada – 17,00 €
Pradėjęs rašyti apie doradą prisiminiau, kad parašęs pusę teksto dar nei žodžio neparašiau apie mūsų staliuką aptarnavusią padavėją.
Tad skubu ištaisyti šią klaidą. Apie padažų suderinamumą su kiekvienu patiekalu mums papasakojo būtent ji. Džiugu, kai salės darbuotojas ne tik kad žino, ko tą dieną virtuvė turi ir ko ne, bet nusimano, koks padažas dera prie mėsos ar koks prie žuvies.
Padavėjos pasiūlytas „Čimičiuri“ padažas manau buvo geriausia, ką galima buvo pasirinkti iš virtuvės siūlomų padažų žuvies patiekalui.
Ėrienos Rump kepsnys – 19,00 €
Prie ėrienos rump pipirinį padažą man taip pat rekomendavo padavėja, bet išgirdusi, kad esu neabejingas aitriems poskoniams, dar papildomai pipirų malūnėlio pagalba ėrieną papuošė maltais pipiriukais.
Ėrieną užsisakiau vidutiniškai keptą, tad tie, kas norėsite rašyti komentaruose, jog mėsa neiškepta, nesivarginkite, nes čia jums ne cepelinai ar bulviniai blynai, kuriuos būtina iškepti pilnai, kad tarp dantų tarkis negirgždėtų.
Čia ėriena, kuri panašiai kaip jautiena ar antiena savo skonį pilnai atskleidžia, kai yra patiekiama vidutiniškai kepta.
Grilinta kiaulienos sprandinė – 10,50 €
Draugas, valgydamas grilintos sprandinės kepsnį, vos ne kiekvieną pjaunamą kąsnį palydėdavo tautiniu keiksmažodžiu, o kramtydamas mėsos gabaliuką juokėsi, nes nurijus mėsos gabaliuką jam tekdavo vėl pjaustant sprandinę naudoti lietuvių kalbos keiksmažodžių perliukus.
Įdomiausia, kad sprandinė buvo labai skani ir sultinga – aš tuo asmeniškai įsitikinau paragavęs vieną jos gabaliuką. Bulvių košės tekstūra taip pat gera, o ir garnyre naudotoms marinuotoms daržovėms jis pretenzijų neturėjo.
O draugo pasipiktinimo buvo kaltininkas patiekalo patiekimas – sprandinę paguldant ant bulvių košės.
Spėju, virtuvės darbuotojai taip patiekto sprandinės kepsnio patys nėra valgę, kitu atveju po vieno bandymo taip šio kepsnio nebetiektų, nes sprandinė ją pjaustant slidinėja ant bulvių košės, kas apsunkina valgymą, o ir lėkštėje to sprandinės slidinėjimo po visą lėkštę dėka pasidaro chaosas.
Reikia nepamiršti, kad ant bulvių košės tiekti mėsą galima, bet ji turi būti minkštos tekstūros, panašios į jaučio žandų, kurie vos prisilietus šakute subyra…
Šokoladinis braunis – 6,00 €
Deserto greičiausiai jau nebereikėjo, bet vadovaudamasis posakiu – gero žmogaus turi būti daug, ir labai mylėdamas savo Katinienę, nesusilaikiau neužsakęs šokoladinio brauni.
Lai pyrago gabaliukas pagražina Katinienės apvalumus…
Apibendrinimas
Reziumuoju. Interjeras jaukus, aptarnavimas geras, maistas skanus, kainos kaip už tokią kokybę priimtinos.
Vertinimas – 5/5.
Tad, klaipėdiečiai, turiu už jus pasidžiaugti, kad vos keli kilometrai nuo miesto centro jūs turite puikią vietą, kurioje galite pavalgyti patiekalus ne tik iš pagrindinio meniu, bet ir darbo metu suvalgyti dienos pietus iš čia siūlomo dienos pietų meniu.
Į restobarą „Grilinė“ mes atvykome besibaigiant dienos pietums, nors padavėja mūsų pasiteiravo dėl dienos pietų, bet mes nusprendėme tą dieną šiek tiek paišlaidauti…
Tiesa, gavome kiekvienas po štai tokią kortelę. Jei teisingai suprantu, ten valgant ją atžymi ir dešimtą kartą galima pavalgyti nemokamai.
Video apžvalga:
Restobaras „Grilinė“
Arimų g. 3, Ginduliai, Klaipėdos r. sav.
