Panikos priepuolį po šokiruojančių WTA vadovo pareiškimų patyrusi ukrainietė atsisakė tęsti turnyrą

Oficialiai buvo skelbiama, kad L.Curenka atsisakė tęsti turnyrą dėl asmeninių priežasčių. Visgi, portalui „sport.ua“ ukrainietė plačiau pakomentavo savo sprendimą ir pažymėjo, kad buvo šokiruota WTA vadovo Steve‘o Simono pareiškimų.

„Atsisakiau tęsti turnyrą dėl panikos priepuolio. Oficialiai bus skelbiama, kad pasitraukiau dėl asmeninių priežasčių, bet iš tiesų man dabar sunku kvėpuoti, galima sakyti, kad mane ištiko isterija.

Prieš keletą dienų kalbėjausi su WTA vadovu Steve‘u Simonu ir jo pareiškimai mane šokiravo. Jis man pasakojo, kad pats karo prieš Ukrainą nepalaiko, bet jeigu jį palaiko rusių ar baltarusių žaidėjos, tai jis joms netrukdys reikšti savo nuomonės ir tai manęs neva neturėtų trikdyti. Tuo pačiu jis man aiškino, kad jei jis būtų mano vietoje, tai jaustųsi siaubingai.

WTA vadovas man aiškino neabejojantis, kad rusai su baltarusiais galės dalyvauti olimpiadoje, kaip dabar tą daro teniso turnyruose. Jis man pasakojo apie tai, kad negalima pažeisti olimpinių principų, kad visiems turi būti sudarytos vienodos galimybės varžytis ir t.t. Aš paklausiau, ar jis suvokia, jog man tokius dalykus aiškina, kai rusai aktyviai puola Ukrainą. Jis pasakė, kad tai supranta ir kad tiesiog išsakė savo nuomonę.

Po to pokalbio buvau šoke. Jau antrojo rato mače buvo sunku susikaupti, o šį kartą, kai reikėjo krautis daiktus ir keliauti į kortą, mane ištiko panikos priepuolis. Tiesiog negalėjau nuvykti į kortą. Tikiuosi, kad iki kito turnyro visą gautą informaciją „suvirškinsiu“ ir rasiu savyje stiprybės žengti į kortą.

Mūsų pokalbio detalės šokiravo daugelį. Apie tą pokalbį žino ir Elina Svitolina. Mes kreipėmės į WTA direktorių tarybą, norėdamos sužinoti, kaip toks žmogus gali vadovauti WTA. Nesuprantu, kas dedasi su mūsų pasauliu, nes kažkas vis dar nesupranta tokių dalykų. Skaudu girdėti tokius dalykus“, - sakė L.Curenka.

Ukrainietė antrajame rate 2:6, 6:2, 6:2 laimėjo nervingą mačą prieš kroatę Donną Vekič (WTA-23), kuri vėliau atsisakė paspausti ranką L.Curenkai.

