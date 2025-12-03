Ši turinio kūrėja netgi dėvi netikrus dantis, susipina plaukus į netvarkingą kuodą ir vilki aukšto liemens sportines kelnes, kad atkreiptų dėmesį į savo išskirtinį bruožą, skelbė thesun.co.uk.
Sulaukia kritikos strėlių
Jennifer mėgsta juokauti iš savęs ir net sako, kad jos „užpakalis yra atvirkščias“. Ji pradėjo talpinti turinį populiarioje platformoje prieš kurį laiką ir mano, kad būtent jos „priekinis užpakaliukas“ pritraukė didžiulę sekėjų bazę.
Deja, jos turinys patraukė „trolių“ dėmesį – dažnai ji sulaukia žiaurių komentarų apie savo kūną, žmonės ją vadina „bjauria“.
Tačiau Jennifer tai, atrodo, negąsdina – neseniai ji sumaniai atsakė „troliams“.
Pasak mamos, kai kurie vyrai jai sakė, kad „niekada neišeitų su mergina su dviem užpakaliais“. Tačiau ji leidžia šiurkštiems komentarams praeiti pro šalį ir pabrėžė, kad vyrai „praleidžia proga“.
@jenniferrose1991
Cha cha now yall♬ original sound - Jenniferrose1991
Vaizdo įrašas, įkeltas vos prieš dieną, sulaukė milžiniško susidomėjimo internete – jį peržiūrėjo daugiau nei 2,5 milijono žmonių ir pasirodė šimtai nemalonių komentarų. Laimei, mamos laukė ir daug pozityvo – daugelis patarė Jennifer „nekreipti dėmesio į piktus žmones“.
Viena gerbėja rašė: „Dievinu tavo pasitikėjimą savimi, mergina“.
@jenniferrose1991 #onthisday ♬ original sound - Jenniferrose1991
Anksčiau dirbusi picerijose, ši turinio kūrėja dabar gali sau leisti būti namų šeimininke, dėka pajamų, kurias gauna iš „TikTok“.
Nors dauguma jos vaizdo įrašų yra pokštai, ji tikisi su savo gerbėjais pasidalinti ir rimtesniais vaizdo įrašais apie kūną.
Neseniai interviu „Fox News“ ji sakė: „Aš taip pat stengiuosi skatinti kūno teigiamumą, rodydama žmonėms, kad iš tiesų nesvarbu, kaip atrodai – tiesiog smagiai leisk laiką“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.