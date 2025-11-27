Mirė vos 24-erių „TikTok“ žvaigždė: mama pasidalijo jautriu įrašu

Turinio kūrėjas, turėjęs 6,9 mln. sekėjų „TikTok“ platformoje, dalinosi komediniais ir gyvenimo būdo vaizdo įrašais, rašoma „People“.
Jautrus mamos įrašas
Pirmą kartą žinią apie turinio kūrėjo mirtį pasidalino jo mama Sonja lapkričio 26 d. „Facebook“ įraše: „Mano širdis sudaužyta. Mano kūdikis, mano paskutinis, mano Marquay nebėra su manimi.“ Savo pareiškime ji neįvardino sūnaus mirties priežasties.
Marquay „TikTok“ platformoje, kurioje reguliariai dalindavosi komediniais ir gyvenimo būdo vaizdo įrašais, turėjo daugiau nei 6,9 mln. sekėjų. Paskutinį savo įrašą prieš mirtį jis paskelbė lapkričio 25 d.
„Jis buvo pats mieliausias žmogus, jo kūne nebuvo jokio piktumo“, – tęsė Sonja, pagerbdama savo sūnų. „Jis man buvo reikalingas ilgiau, nei Dievas leido man jį turėti. Jis lepino mane ir savo tėtį Elzie, ir visada sakė, kad tai todėl, kad mes jį lepinom. Ačiū visiems už mintis ir maldas.“
Paliko žinutes
Po paskutiniu jo įrašu, gerbėjai ir sekėjai paliko žinutes, prisimindami džiaugsmą, kurį jis įnešė į jų gyvenimus.
„I.P. Marquay. Tavęs bus pasigendama“ – parašė vienas. „O Dieve, taip liūdna, man patiko žiūrėti tavo ir tavo mamos video “, – dalinosi kitas.
Trečiasis rašė: „Jau dabar Tavęs labai trūksta. Myliu Marquay. Mano geriausias draugas, iki kol vėl susitiksime.“
@marquaythegoat Replying to @So Local I needed that! #xyzbca #fyp #lotion ♬ original sound - HELICOPTER MAN🚁
