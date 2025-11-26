Nužudė savo 100-metę motiną: 79-erių vyras teigė, kad pavargo ja rūpintis

Policija teigė, kad vyras antradienio popietę, maždaug valandą po to, kai, kaip įtariama, smurtavo prieš savo motiną, iškvietė pagalbą, sakydamas, kad pavargo ja rūpintis, pranešė „Kyodo“.
Senolė ligoninėje buvo paskelbta mirusia.
„Kyodo“ citavo policijos teiginius, kad vyras, gyvenęs su savo motina vakariniame Tokijo Mačida rajone, prisipažino esąs kaltas.
Japoniją slegia vis didėjanti demografinė našta, nes spartus senėjimas ir gimstamumo mažėjimas – jau dešimtmečius vyraujanti tendencija. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 30 proc. Japonijos gyventojų yra vyresni nei 60 metų.
2025 m. rugsėjo mėnesį šalyje buvo užregistruotas rekordinis skaičius – daugiau nei 99 763 – žmonių, kurių amžius viršijo 100 metų. Tai buvo 55-ieji metai iš eilės, kai šimtamečių skaičius šalyje augo.
Pasak „Kyodo“, Japonijoje pagyvenę žmonės, turintys ribotas fizines galimybes, vis dažniau yra priversti rūpintis dar už juos vyresniais giminaičiais.
