Maksimas Galkinas kaip reikiant nustebino – prakalbo lietuviškai: siunčia žinią

Socialiniame tinkle „Instagram“ M. Galkinas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame jis kalba lietuviškai.
Maksimas Galkinas prakalbo lietuviškai
M. Galkinas tai padarė norėdamas pakviesti gerbėjus į savo koncertus, kurie kitąmet vyks net keturiuose Lietuvos miestuose.
„Mielieji, man pačiam nesitiki, bet kitais metais man 50. Ta proga, kviečiu jus į savo jubiliejinį turą, kuris vyks keturiuose Lietuvos miestuose. Ateikite, bus linksma. Iki greito“, – lietuviškai kalbėjo jis.
M. Galkino koncertai Lietuvoje įvyks kitų metų kovą.
Kovo 19 – Kaunas;
Kovo 20 – Klaipėda;
Kovo 21 – Šiauliai;
Kovo 22 – Vilnius.
