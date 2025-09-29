Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Maksimas Galkinas kaip reikiant nustebino – prakalbo lietuviškai: siunčia žinią

2025-09-29 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 13:25

Komikas ir dainininkas Maksimas Galkinas kaip reikiant nustebino gerbėjus Lietuvoje – jis paviešino įrašą, kuriame prakalbo lietuviškai.

Maksimas Galkinas su šeima (nuotr. Instagram)

5

Socialiniame tinkle „Instagram“ M. Galkinas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame jis kalba lietuviškai.

Maksimas Galkinas prakalbo lietuviškai

M. Galkinas tai padarė norėdamas pakviesti gerbėjus į savo koncertus, kurie kitąmet vyks net keturiuose Lietuvos miestuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mielieji, man pačiam nesitiki, bet kitais metais man 50. Ta proga, kviečiu jus į savo jubiliejinį turą, kuris vyks keturiuose Lietuvos miestuose. Ateikite, bus linksma. Iki greito“, – lietuviškai kalbėjo jis.

M. Galkino koncertai Lietuvoje įvyks kitų metų kovą.

Kovo 19 – Kaunas;

Kovo 20 – Klaipėda;

Kovo 21 – Šiauliai;

Kovo 22 – Vilnius.

