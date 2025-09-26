Justino Bieberio mama paviešino mįslingą žinutę apie sūnų: išgąsdino gerbėjus

Jautrią žinutę apie sūnų ji paviešino socialiniame tinkle „Instagram“.
„Mes visada už tave meldžiamės ir palaikome, Justinai, – rašė Pattie. – Linkiu tau laisvės, stiprybės, aiškumo ir išgijimo. Kiekviena baimės, sumišimo, sunkumo ir skausmo grandinė – tebūnie sulaužyta Jėzaus vardu.“
Ji taip pat prašė, kad Šventoji Dvasia „apsuptų jį tiesa, šviesa ir apsauga“, gydytų „kiekvieną žaizdą širdyje, prote ir kūne – matomą ir nematomą“ bei atkurtų tai, kas buvo prarasta.
Pattie pridūrė: „Nutildyk kiekvieną balsą, kuris neatkeliauja iš Tavęs, ir leisk jo gyvenimui būti galingu liudijimu apie Tavo meilę, jėgą ir gydančią malonę.“
Gerbėjai sunerimo
Po šio įrašo dalis gerbėjų sunerimo dėl dainininko būklės ir klausė, ar jam viskas gerai. Kiti ramino, kad tai tiesiog mamos būdas pasveikinti sūnų su pasiekimu.
Pastaraisiais mėnesiais Justino elgesys jau buvo sukėlęs klausimų. Jis dalinosi keistais įrašais socialiniuose tinkluose – viename užsiminė apie „detoksą“, kitame pozavo permatomais apatiniais. Birželį, per Tėvo dieną, jis rašė apie „nuovargį“ ir publikavo nuotrauką, kurioje laikė beveik surūkytą suktinę.
Nepaisant visko, 29-erių atlikėjas šiemet pasiekė reikšmingų karjeros laimėjimų. Jis pasirašė rekordinį sandorį su „Coachella“ organizatoriais ir už pasirodymą festivalyje gaus daugiau nei 10 milijonų dolerių – tai didžiausias honoraras šio renginio istorijoje.
Be to, Justinas 2025-aisiais išleido net du albumus – „Swag“ ir „Swag II“, kurie sulaukė sėkmės.
Įdomu tai, kad visa nauja muzika pasirodė be agentų pagalbos, o tai reiškia, jog J. Bieberis iš „Coachella“ uždirbs beveik visą sumą pats.
