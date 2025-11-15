 
TV3 naujienos > Žmonės

Jessicai Shy – nauja netikėta žinia

2025-11-15 15:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 15:41

Kasmet rengiamas OGAE dainų konkursas, kuriame dalyvauja visos norinčios savo OGAE klubus turinčios šalys bei su „Eurovizija“ nesusijusios dainos, pasiekė finišo tiesiąją. Jame dalyvavo ir atlikėja Jessica Shy

Jessica Shy (nuotr. BNS)
11

6

Paaiškėjo, kurią vietą ji užėmė.

Jessica Shy
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jessica Shy

Paaiškėjo rezultatas

Vakar paaiškėjo, kad konkursą laimėjo Italija. Jai atstovavo atlikėjas Damiano David su daina „Born With A Broken Heart“.

Lietuva į konkursą šiemet grįžo po ilgos pertraukos – 17 metų. Paskutinį kartą jame dalyvavo 2008-aisiais. Lietuvai šįkart atstovavo šiuo metu itin populiari atlikėja Jessica Shy su hitu „1000 vėtrų“, surinko 13 taškų ir užėmė 19-ąją vietą, pranešė eurodiena.

Lietuvos OGAE klubo skirti balsai:

12 – Jungtinė Karalystė

10 – Ukraina

8 – Kroatija

7 – Italija

6 – Australija

5 – Suomija

4 – Likęs pasaulis (Tailandas)

3 – Švedija

2 – Vokietija

1 – Estija

