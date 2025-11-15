Jessicai Shy – nauja netikėta žinia

Paaiškėjo, kurią vietą ji užėmė.
Paaiškėjo rezultatas
Vakar paaiškėjo, kad konkursą laimėjo Italija. Jai atstovavo atlikėjas Damiano David su daina „Born With A Broken Heart“.
Lietuva į konkursą šiemet grįžo po ilgos pertraukos – 17 metų. Paskutinį kartą jame dalyvavo 2008-aisiais. Lietuvai šįkart atstovavo šiuo metu itin populiari atlikėja Jessica Shy su hitu „1000 vėtrų“, surinko 13 taškų ir užėmė 19-ąją vietą, pranešė eurodiena.
Lietuvos OGAE klubo skirti balsai:
12 – Jungtinė Karalystė
10 – Ukraina
8 – Kroatija
7 – Italija
6 – Australija
5 – Suomija
4 – Likęs pasaulis (Tailandas)
3 – Švedija
2 – Vokietija
1 – Estija
