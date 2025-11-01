Kol vieni žada trauktis – kiti grįžta: šios 3 šalys po pertraukos vėl pasirodys „Eurovizijoje“

2026-ųjų konkursas žada būti ne mažiau intriguojantis už ankstesnius, mat apie sugrįžimą jau paskelbė trys šalys.
Rumunija
Rumunijos viešasis transliuotojas TVR oficialiai balsavo už dalyvavimą 2026 m. konkurse – sprendimas buvo patvirtintas.
Transliuotojas nurodė, kad dalyvavimas padeda reprezentuoti šalies kultūrą ir suteikia vietos scenai bei menininkams tarptautinę platformą.
Rumunija nedalyvavo pastaruosiuose dviejuose konkursuose (paskutinė dalyvavimo data – 2023 m.), tad sugrįžimas reiškia dvejų metų pertraukos pabaigą.
Bulgarija
Bulgarijos nacionalinė televizija BNT taip pat oficialiai patvirtino grįžimą į „Euroviziją“ 2026 m.
Transliuotojas grįžimą pateikė kaip siekį vėl suteikti vietos atlikėjams didžiąją sceną ir pabrėžė, kad „Eurovizija yra scena, kur susitinka kultūros ir pasakojimai.
Bulgarija nedalyvavo nuo 2023 m. (jos paskutinė dalyvavimo data – 2022 m.), tad tai reiškia net trejų metų trukmės pertraukos uždarymą.
Moldova
Moldovos visuomeninis transliuotojas taip pat patvirtino jau kurį laiką sklandžiusias kalbas dėl sugrįžimo, išsiuntinėjęs laiškus menininkams ir kūrėjams su kvietimu dalyvauti artėjančių metų „Eurovizijoje“.
Savo laiške menininkams „Teleradio-Moldova“ pabrėžia, kad konkursas suteikia unikalią galimybę Europos auditorijai parodyti Moldovos menininkų talentą, muziką ir kūrybinę energiją.
Moldovos pertrauka konkurse buvo vieneri metai (nedalyvavo 2025 m.).
Svarbu pažymėti, kad nors šios šalys grįžta, kitos garsiai kalba apie planus boikotuoti „Euroviziją“. Tarp jų – Ispanija, Airija ir Nyderlandai. Šalys yra pareiškusios, kad jei Izraeliui būtų leista kitąmet dalyvautų konkurse, jos svarstytų trauktis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!