  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Eurovizija

Kol vieni žada trauktis – kiti grįžta: šios 3 šalys po pertraukos vėl pasirodys „Eurovizijoje“

2025-11-01 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 17:00

„Eurovizijos" pasaulyje – prieštaringos nuotaikos. Kol vienos šalys svarsto boikotą ar pasitraukimą iš kitų metų konkurso Vienoje dėl politinių įvykių, kitos ruošiasi sugrįžti į didžiąją sceną.

„Eurovizijos“ nugalėtojas JJ (nuotr. SCANPIX)

„Eurovizijos“ pasaulyje – prieštaringos nuotaikos. Kol vienos šalys svarsto boikotą ar pasitraukimą iš kitų metų konkurso Vienoje dėl politinių įvykių, kitos ruošiasi sugrįžti į didžiąją sceną.

1

2026-ųjų konkursas žada būti ne mažiau intriguojantis už ankstesnius, mat apie sugrįžimą jau paskelbė trys šalys. 

Rumunija

Rumunijos viešasis transliuotojas TVR oficialiai balsavo už dalyvavimą 2026 m. konkurse – sprendimas buvo patvirtintas.

Transliuotojas nurodė, kad dalyvavimas padeda reprezentuoti šalies kultūrą ir suteikia vietos scenai bei menininkams tarptautinę platformą.

Rumunija nedalyvavo pastaruosiuose dviejuose konkursuose (paskutinė dalyvavimo data – 2023 m.), tad sugrįžimas reiškia dvejų metų pertraukos pabaigą.

Bulgarija

Bulgarijos nacionalinė televizija BNT taip pat oficialiai patvirtino grįžimą į „Euroviziją“ 2026 m.

Transliuotojas grįžimą pateikė kaip siekį vėl suteikti vietos atlikėjams didžiąją sceną ir pabrėžė, kad „Eurovizija yra scena, kur susitinka kultūros ir pasakojimai.

Bulgarija nedalyvavo nuo 2023 m. (jos paskutinė dalyvavimo data – 2022 m.), tad tai reiškia net trejų metų trukmės pertraukos uždarymą.

Moldova

Moldovos visuomeninis transliuotojas taip pat patvirtino jau kurį laiką sklandžiusias kalbas dėl sugrįžimo, išsiuntinėjęs laiškus menininkams ir kūrėjams su kvietimu dalyvauti artėjančių metų „Eurovizijoje“.

Savo laiške menininkams „Teleradio-Moldova“ pabrėžia, kad konkursas suteikia unikalią galimybę Europos auditorijai parodyti Moldovos menininkų talentą, muziką ir kūrybinę energiją.

Moldovos pertrauka konkurse buvo vieneri metai (nedalyvavo 2025 m.).

Svarbu pažymėti, kad nors šios šalys grįžta, kitos garsiai kalba apie planus boikotuoti „Euroviziją“. Tarp jų – Ispanija, Airija ir Nyderlandai. Šalys yra pareiškusios, kad jei Izraeliui būtų leista kitąmet dalyvautų konkurse, jos svarstytų trauktis.

