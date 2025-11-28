 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Iš Meghan Markle – atviras prisipažinimas apie santykius su princu Harry

2025-11-28 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 14:25

Meghan Markle retame interviu atsivėrė apie savo ir princo Harry santykių pradžią, papasakodama, kas iš tiesų ją patraukė prie vieno geidžiamiausių pasaulio viengungių. Nors daugelis būtų susižavėję jo karališkomis šaknimis, Meghan teigia, kad ją sužavėjo visai kas kita.

Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
28

Meghan Markle retame interviu atsivėrė apie savo ir princo Harry santykių pradžią, papasakodama, kas iš tiesų ją patraukė prie vieno geidžiamiausių pasaulio viengungių. Nors daugelis būtų susižavėję jo karališkomis šaknimis, Meghan teigia, kad ją sužavėjo visai kas kita.

1

M. Markle prisipažino, kad ją sužavėjo ne princo Harry karališkasis statusas, o jo žaismingumas ir vaikiškas smalsumas. Karališkoji pora susipažino 2016-ųjų liepą, kai bendri draugai jiems surengė aklą pasimatymą. Jau kitą dieną jie susitiko dar kartą – jų ryšys buvo akivaizdus nuo pat pradžių, rašo mirror.co.uk. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Harry ir Meghan Markle
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Harry ir Meghan Markle

Meghan Markle prakalbo atvirai 

44-erių Meghan pripažino, kad jai nerūpėjo nei Kensingtono rūmai, nei faktas, kad Harry močiutė – Didžiosios Britanijos karalienė.

„Jis myli mane drąsiai, besąlygiškai. Niekas pasaulyje nemyli manęs labiau nei jis, todėl žinau, kad visada gins mane“, – sakė M. Markle. 

Meghan taip pat papasakojo, jog ją itin traukė Harry žaismingumas: „Jis turi tą vaikišką nuostabą ir žaidybiškumą. Mane tai labai patraukė, ir jis tą jausmą pažadino manyje. Tai persidavė į visas mūsų gyvenimo sritis. Net versle mes norime žaisti, tyrinėti ir kurti.“

Interviu žurnalui „Harper’s Bazaar“ ji atvirai kalbėjo ir apie klaidas, padarytas gyvenant viešumoje. „Tu išmoksti jų nebekartoti. Jei viskas klostosi idealiai, tu nieko neišmoksti, o jei nesimokai – neaugsi“, – svarstė dviejų vaikų mama.

Meghan teigė, kad stebėdama savo vaikus mato, kaip jie kasdien mokosi įveikti iššūkius: „Jiems atrodo, kad viskas neįmanoma, bet netrukus tai tampa paprasta. Tą patį primenu ir sau. Niekas nėra tobula – ir aš turiu teisę suklysti.“

Nuo tada, kai pora 2020 m. atsisakė karališkųjų pareigų, jų gyvenimas JAV  tapo kur kas laisvesnis ir linksmesnis. Čia jie augina savo vaikus – princą Archie ir princesę Lilibet.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

