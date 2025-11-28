Iš Meghan Markle – atviras prisipažinimas apie santykius su princu Harry

M. Markle prisipažino, kad ją sužavėjo ne princo Harry karališkasis statusas, o jo žaismingumas ir vaikiškas smalsumas. Karališkoji pora susipažino 2016-ųjų liepą, kai bendri draugai jiems surengė aklą pasimatymą. Jau kitą dieną jie susitiko dar kartą – jų ryšys buvo akivaizdus nuo pat pradžių, rašo mirror.co.uk.
Meghan Markle prakalbo atvirai
44-erių Meghan pripažino, kad jai nerūpėjo nei Kensingtono rūmai, nei faktas, kad Harry močiutė – Didžiosios Britanijos karalienė.
„Jis myli mane drąsiai, besąlygiškai. Niekas pasaulyje nemyli manęs labiau nei jis, todėl žinau, kad visada gins mane“, – sakė M. Markle.
Meghan taip pat papasakojo, jog ją itin traukė Harry žaismingumas: „Jis turi tą vaikišką nuostabą ir žaidybiškumą. Mane tai labai patraukė, ir jis tą jausmą pažadino manyje. Tai persidavė į visas mūsų gyvenimo sritis. Net versle mes norime žaisti, tyrinėti ir kurti.“
Interviu žurnalui „Harper’s Bazaar“ ji atvirai kalbėjo ir apie klaidas, padarytas gyvenant viešumoje. „Tu išmoksti jų nebekartoti. Jei viskas klostosi idealiai, tu nieko neišmoksti, o jei nesimokai – neaugsi“, – svarstė dviejų vaikų mama.
Meghan teigė, kad stebėdama savo vaikus mato, kaip jie kasdien mokosi įveikti iššūkius: „Jiems atrodo, kad viskas neįmanoma, bet netrukus tai tampa paprasta. Tą patį primenu ir sau. Niekas nėra tobula – ir aš turiu teisę suklysti.“
Nuo tada, kai pora 2020 m. atsisakė karališkųjų pareigų, jų gyvenimas JAV tapo kur kas laisvesnis ir linksmesnis. Čia jie augina savo vaikus – princą Archie ir princesę Lilibet.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!