Meghan Markle žengė netikėtą žingsnį – įžvelgia paslėptą žinutę karališkajai šeimai

Sasekso hercogienė, Atminimo dienos proga pasidalijusi jautria žinute, įžiebė naują diskusijų bangą santykių su karališkąja šeima fone, rašoma mirror.co.uk.
Netikėtas įrašas
Meghan per Armistice Day vakarą Instagram pasidalijo žinomu vaizdo įrašu, kuriame princas Harry — vilkėdamas karinę uniformą — 2013 m. Afganistane interviu metu nuplėšia mikrofoną ir nubėga prie šalia stovinčio sraigtasparnio.
Pridėjusi vaizdo įrašą, ji rašė:
„Kaip sako mano vyras: ‘Kartą tarnavęs, visada tarnauji’. Ačiū visiems, kurie tarnavo, aukojosi ir toliau tarnauja. Gerbiame jus Veteranų dieną. Ir kiekvieną dieną.“
Toks įrašas — neįprastas Meghan žingsnis. Nors ji visada palaiko Harry veiklą su veteranais, paprastai ji nepasižymi viešais Atminimo dienos įrašais.
Šis entuziastingas gestas pasirodė jautriu metu: tuo pat metu Harry sulaukė kritikos dėl savo „netikros karališkos“ kelionės į Kanadą, kuri, kaip teigė komentatoriai, užgožė princo Williamo itin svarbų renginį tėvynėje.
Ekspertė: tai gali būti subtili žinutė karališkajai šeimai
Kūno kalbos ir komunikacijos ekspertė Judi James „The Mirror“ sakė, kad žinutė ne tik pagerbia Harry, bet ir primena jo ryšį su tarnyba — o tai yra jautri vieta karališkajai šeimai.
„Meghan frazė ‘Kartą tarnavęs, visada tarnauji’ skamba kaip labai asmeninis pagerbimas jos vyrui. Ji netgi nurodo, kad tai jo paties žodžiai,“ – sakė ekspertė.
Anot jos, žinutė gali būti atsakas į kritiką dėl to, kad Harry pastarosius metus nedėvi aguonos – gėlės, simbolizuojančios Atminimo dieną.
„Tai gali būti tyčinis priminimas, kad Harry yra vienas iš veteranų, kuriems ši diena ir skirta“, – pabrėžė J. James.
Ekspertai spėja, kad Meghan įrašas buvo ir švelnus, bet aiškus priminimas karališkajai šeimai – ypač dabar, kai Harry ir Meghan vis dar išlieka viešų diskusijų centre po jo aistringos esės apie britišką tapatybę.
Krizė dėl nuotraukų: Meghan ir Harry dingsta iš Kardashian turinio
Praėjusi savaitė Sussexams atnešė ir kitų nepatogumų.
Kai karališkosios šeimos nariai Londone pagerbė karo aukas, Harry ir Meghan buvo matyti Kris Jenner 70-ojo gimtadienio vakarėlyje, kur kunigaikštienė sulaukė kritikos už nedėvėtą aguoną.
Dar daugiau diskusijų kilo, kai nuotraukos su Meghan ir Kim Kardashian staiga dingo iš Kim Instagram karuselės.
Nuotraukose, kurios dabar atrodo ištrintos, Meghan pozavo su Kim, o Harry buvo matomas kalbantis su svečiais už kadro.
Gerbėjai pasimetė:
„Kodėl ištrinti jų nuotrauką? Visi matėme, kad jie buvo vakarėlyje“, – rašė vienas internautas „Reddit“.
Kiti spėliojo, kad Sussexai galėjo paprašyti pašalinti nuotraukas, nes nenorėjo asocijuotis su vakarėlio viešinimu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.