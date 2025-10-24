Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Meghan Markle atskleidė intymias gyvenimo su Harry detales

2025-10-24 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 15:55

Ketvirtadienį netoli savo rezidencijos Montecito, Kalifornijoje, vykusiame renginyje Meghan Markle retai pasitaikančiame interviu atvirai prabilo apie kasdienį gyvenimą su princu Harry bei jų vaikais.

Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
6

0

44-erių Sasekso kunigaikštienė dalyvavo renginyje, surengtame knygyne Godmothers Summerlande, kur palaikė savo artimą draugę Courtney Adam. Meghan pasidalijo, kaip augina dukrą Lilibet (4) ir sūnų Archie (6).

„Pirmas dalykas, kurį darau ryte pabudusi – įjungiu muziką namuose“, – pasakojo ji.

Kelionių metu ji visuomet pasiima nešiojamą garsiakalbį ir kvapnią žvakę, kad galėtų išlaikyti įprastą rutiną.

„Aš visada keliauju su žvake. Esu labai jautri kvapams ir stipriai juos sieju su namų jausmu“, – atviravo Meghan per pokalbį.

Vienas iš metodų, kurį Meghan taiko bendraudama su vaikais, yra „rose and thorn“ ritualas („rožė ir spyglys“), padedantis vaikams kalbėti atviriau.

„Mūsų dukra – ketverių, labai stiprios asmenybės, ji nuostabi“, – sakė Markle.

„Kai paklausiu: „Kas buvo tavo rožė ir spyglys šiandien?“, ji atsako: „Mano diena buvo tiesiog nuostabi.“

Šeimos ritualas ir draugystė

Kitas šeimos ritualas – vadinamasis „gydantis pledas“. Meghan atskleidė, kad šį pledą, dovanotą knygyno įkūrėjos Victorios Jackson, šeima naudoja visada, kai kas nors jaučiasi prastai.

Sasekso kunigaikščiai su Godmothers knygynu palaiko artimus ryšius – jį remia ir milijardierė Oprah Winfrey, gyvenanti netoliese, Montecito rajone, kur stūkso ir 29 mln. dolerių vertės Meghan ir Harry namai.

Knygyne eksponuojama poros nuotrauka, daryta per Godmothers atidarymą 2024 m. Taip pat čia galima rasti Harry 2023 m. išleistą memuarą Spare ir Markle 2021 m. vaikų knygą The Bench – abu kūriniai pristatomi „vietinių autorių“ skyriuje.

„Mes su Courtney draugės nuo koledžo laikų“, – pasakojo Meghan.

Ji atskleidė, kad jos susipažino būdamos 17-os. „Ji augo tulpių ūkyje. Aš – ne tulpių ūkyje“, – šypsodamasi sakė Markle, prisiminusi savo vaikystę „mažame dvibučiame name“ Los Andžele.

„Iš Courtney išmokau daugybės dalykų“, – pabrėžė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

