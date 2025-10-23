Princas Harry išplatino skubų pareiškimą: „Antros progos nebus“

Šis laiškas, adresuotas technologijų milžinams, tokiems kaip „Google“, „OpenAI“ ir „Meta“, perspėja dėl pavojų, susijusių su pažangia dirbtinio intelekto plėtra, kuri gali pranokti žmogaus gebėjimus daugelyje užduočių, rašo mirror.co.uk.
Tarp pasirašiusiųjų – garsus britų aktorius Stephenas Fry, muzikantas Will.i.am, verslininkas Seras Richardas Bransonas ir „Apple“ bendraįkūrėjas Steve’as Wozniakas. Laiške reikalaujama sustabdyti tokio tipo DI kūrimą, kol „nebus pasiektas platus mokslinis sutarimas, kad tai galima daryti saugiai ir kontroliuojamai, o visuomenė tam pritars.“
Princas Harry išsakė, ką galvoja
Princas Harry laiške pridėjo ir asmeninį komentarą:
„Dirbtinio intelekto ateitis turi tarnauti žmonijai, o ne ją pakeisti. Tikrasis pažangos matas bus ne tai, kaip greitai judame, o kaip išmintingai ją valdome. Antros progos nebus.“
Kartu su Meghan ir kitais pasirašiusiaisiais jie perspėjo, kad daugelis pirmaujančių DI kompanijų planuoja per artimiausią dešimtmetį sukurti superintelektą, galintį pranokti žmogų beveik visose pažintinėse srityse.
„Tai kelia rimtų nerimų – nuo ekonominės žmonių bevertiškumo grėsmės, laisvės, orumo ir kontrolės praradimo iki nacionalinio saugumo rizikų bei netgi potencialaus žmonijos išnykimo,“ – rašoma dokumente.
Šis viešas pareiškimas pasirodė po to, kai Harry ir Meghan jau anksčiau kalbėjo apie socialinių tinklų poveikį jaunimui. Šį mėnesį Niujorke vykusiame renginyje „Project Healthy Minds“ princas teigė, kad skaitmeninis pasaulis „iš esmės pakeitė tai, kaip patiriame tikrovę.“
Tuo tarpu Meghan kalbėjo apie jų įkurtą „Archewell Foundation“ veiklą, padedančią šeimoms, kurias paveikė socialinių tinklų žala, pabrėždama, kad gijimas „prasideda per bendrystę, o ne izoliaciją.“
