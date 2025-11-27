 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Meghan Markle atskleidė nutylėtą tiesą apie santuoką su princu Harry

2025-11-27 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 10:20

Meghan Markle davė atvirą interviu, kuriame prabilo apie savo santuoką su princu Harry, motinystę, išmoktas pamokas ir išbandymus, patirtus nuo tada, kai 2018-aisiais paliko karališkąją šeimą.

Princas Haris ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
6

Meghan Markle davė atvirą interviu, kuriame prabilo apie savo santuoką su princu Harry, motinystę, išmoktas pamokas ir išbandymus, patirtus nuo tada, kai 2018-aisiais paliko karališkąją šeimą.

REKLAMA
0

Per kelerius metus jos gyvenimas dramatiškai pasikeitė. Su Harry ji paliko Didžiąją Britaniją, persikėlė į JAV ir pradėjo kurti savarankišką karjerą. Pora iš Vindzoro Frogmore House persikėlė į prabangią vilą Montecito rajone Kalifornijoje, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jų šeimą papildė dukra Lilibet, pavadinta karalienės Elžbietos II garbei, o Meghan ėmėsi įvairių projektų – nuo tinklalaidžių ir dokumentikos iki knygų rašymo.

REKLAMA
REKLAMA

Meghan Markle ir princas Harry
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meghan Markle ir princas Harry

Visai neseniai ji pristatė savo gyvenimo būdo prekės ženklą „As Ever“ – pirmieji produktai išparduoti per minutes, o netrukus pasirodys ir jos „Netflix“ specialus „With Love, Meghan“ epizodas.

REKLAMA

Tačiau ne viskas buvo sklandu. Meghan susidūrė su kritika, buvo vadinama „sukta“, su ja „Spotify“ nutraukė bendradarbiavimą, o „Netflix“ sumažino jų bendro projekto apimtį.

Nuolat tvyro ir įtampa su karališkąja šeima, paaštrinta jų knygos, interviu bei dokumentikos, kurioje pora pateikė savo „tiesą“ apie išėjimą iš monarchijos.

Štai svarbiausios interviu įžvalgos.

Apie „klaidas“

Paklausta, kaip susitvarko su klaidomis gyvenant visuomenės dėmesio akivaizdoje, Meghan atsakė:

REKLAMA
REKLAMA

„Jei viskas einasi lengvai, tu nieko neišmoksti. O jei neišmoksti, tu neaugi. Kasdien stebiu savo vaikus, kurie kaskart mokosi kažko naujo.

Jiems atrodo, kad kai kurie dalykai yra neįmanomi, bet tai tik akimirka – netrukus viskas tampa paprasta. Kaip mama ir kaip įkūrėja turiu leisti sau tą pačią malonę. Niekas nėra tobulas. Aš irgi darau klaidų.“

„Vaikiškas“ Harry – jos didžiausias atramos taškas

Meghan neslėpė šilumos pasakodama apie Harry ir jo „vaikiškumą“, kuris, pasak jos, pasireiškia jų šeimos gyvenime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jis mane myli drąsiai. Jis mato tai, ko aš nematau. Niekas pasaulyje manęs nemyli labiau už jį, todėl žinau, kad jis visada mane gins. Jis turi vaikiško žaismingumo, kurio man labai reikėjo.“

Hercogienė atskleidė, kad šiuo metu sąmoningai stengiasi gyvenime puoselėti lengvumą ir žaismingumą:

„Jei per daug minkai tešlą, ji nepakils. Kartais žmonės taip įsikabina į stresą, kad pamiršta, kodėl apskritai kažką daro.“

Ji pabrėžė, kad tobulybės siekis dažnai atima gyvenimo džiaugsmą: „Bandyti būti tobulu nėra labai smagu. Tad kam to siekti?“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Paaiškėjo, ką buvęs Meghan Markle vyras pasakė apie jos santykius su Harry (nuotr. SCANPIX)
Išgirdęs apie santykius su princu Harry, buvęs Markle vyras ištarė tik 3 žodžius: štai ką pasakė
Meghan Markle, princas Harry, princas Williamas, Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
Naujas Kate Middleton žingsnis įsiutino Markle: to iš jos nesitikėjo (2)
Princas Harry, Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
Meghan Markle naujas žingsnis įsiutino gerbėjus: „Visiška beskonybė“ (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų