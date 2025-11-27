Meghan Markle atskleidė nutylėtą tiesą apie santuoką su princu Harry

Per kelerius metus jos gyvenimas dramatiškai pasikeitė. Su Harry ji paliko Didžiąją Britaniją, persikėlė į JAV ir pradėjo kurti savarankišką karjerą. Pora iš Vindzoro Frogmore House persikėlė į prabangią vilą Montecito rajone Kalifornijoje, rašoma mirror.co.uk.
Jų šeimą papildė dukra Lilibet, pavadinta karalienės Elžbietos II garbei, o Meghan ėmėsi įvairių projektų – nuo tinklalaidžių ir dokumentikos iki knygų rašymo.
Visai neseniai ji pristatė savo gyvenimo būdo prekės ženklą „As Ever“ – pirmieji produktai išparduoti per minutes, o netrukus pasirodys ir jos „Netflix“ specialus „With Love, Meghan“ epizodas.
Tačiau ne viskas buvo sklandu. Meghan susidūrė su kritika, buvo vadinama „sukta“, su ja „Spotify“ nutraukė bendradarbiavimą, o „Netflix“ sumažino jų bendro projekto apimtį.
Nuolat tvyro ir įtampa su karališkąja šeima, paaštrinta jų knygos, interviu bei dokumentikos, kurioje pora pateikė savo „tiesą“ apie išėjimą iš monarchijos.
Štai svarbiausios interviu įžvalgos.
Apie „klaidas“
Paklausta, kaip susitvarko su klaidomis gyvenant visuomenės dėmesio akivaizdoje, Meghan atsakė:
„Jei viskas einasi lengvai, tu nieko neišmoksti. O jei neišmoksti, tu neaugi. Kasdien stebiu savo vaikus, kurie kaskart mokosi kažko naujo.
Jiems atrodo, kad kai kurie dalykai yra neįmanomi, bet tai tik akimirka – netrukus viskas tampa paprasta. Kaip mama ir kaip įkūrėja turiu leisti sau tą pačią malonę. Niekas nėra tobulas. Aš irgi darau klaidų.“
„Vaikiškas“ Harry – jos didžiausias atramos taškas
Meghan neslėpė šilumos pasakodama apie Harry ir jo „vaikiškumą“, kuris, pasak jos, pasireiškia jų šeimos gyvenime.
„Jis mane myli drąsiai. Jis mato tai, ko aš nematau. Niekas pasaulyje manęs nemyli labiau už jį, todėl žinau, kad jis visada mane gins. Jis turi vaikiško žaismingumo, kurio man labai reikėjo.“
Hercogienė atskleidė, kad šiuo metu sąmoningai stengiasi gyvenime puoselėti lengvumą ir žaismingumą:
„Jei per daug minkai tešlą, ji nepakils. Kartais žmonės taip įsikabina į stresą, kad pamiršta, kodėl apskritai kažką daro.“
Ji pabrėžė, kad tobulybės siekis dažnai atima gyvenimo džiaugsmą: „Bandyti būti tobulu nėra labai smagu. Tad kam to siekti?“
