Su gėjumi susituokusi ir jo vaiko besilaukianti moteris atkirto kritikams: „Esame įsimylėję“

Priešingai nei daugelis galėtų manyti, 38-erių Samantha Wynn Greenstone ir 32-ejų Jacobas Martin Hoff iš Los Andželo nesinaudojo dirbtinio apvaisinimo paslaugomis.
Jie sako, kad yra laimingi, palaiko seksualinius santykius ir tai daro nepaisydami skirtingų seksualinių orientacijų, rašoma thesun.co.uk.
„Taip, mes tai padarėme senamadišku būdu“, – pasakojo Jacobas, kuris pabrėžė, kad nėra biseksualus.
Samantha pridūrė: „Mes mylėjomės ir tai buvo nuostabu. Mes mylimės, nes esame įsimylėję.“
Jaučiasi susieti „dvasine bambagysle“
Pora susituokė 2024 m. Floridoje, tačiau jų istorija prasidėjo prieš devynerius metus, kai abu dalyvavo teatro spektaklio „Skrendantis ant stogo“ atrankoje.
Jacobas prisimena, kad jį iš karto patraukė Samanthos „kikenimas“ ir tai, kad ji visiškai nesirūpino, ką apie ją mano kiti.
Abu gavo norimus vaidmenis ir greitai tapo neišskiriami – visą laisvalaikį jie leisdavo kartu. Nors jų santykiai buvo tik platoniški ir jie laikė vienas kitą geriausiais draugais, po 18 mėnesių jų jausmai tapo kur kas stipresni.
Sutrikusi dėl to, kas vyksta, Samantha kreipėsi į „energetinį gydytoją“, kuris jai pasakė, kad ji ir Jacobas esą yra susieti „dvasine bambagysle“. Išgirdusi tokį paaiškinimą, ji parašė Jacobui žinutę ir paklausė, ar jis jaučia tą patį. Jo atsakymas buvo tvirtas „taip“.
Po savaitės jie apsistojo draugo namuose ir pirmą kartą miegojo vienoje lovoje. Seksualiniai santykiai Jacobui iš pradžių kėlė nerimą, tačiau, kaip jis pats sako, jo „baimės greitai išnyko“.
Samantha susikrovė daiktus ir persikraustė į Los Andželą, kad jie galėtų gyventi kartu. Pora, palaikanti griežtai monogaminius santykius, 2018 m. įsikūrė Beverli Hilse.
„Aš jaučiuosi visiškai patenkintas mūsų santykiais, o tai, kad galiu atvirai išreikšti savo jausmus ir pasidalinti jais su pasauliu, suteikia man ramybės. Tai leidžia man būti savimi šiuose santykiuose“, – sako Jacobas.
„Ji yra mano sielos draugė“, – taip apie žmoną, su kuria šiuo metu laukia šeimos pagausėjimo, sakė vyras.
Laukiasi pirmagimio
Savo meilę jis įrodė 2023 m. gruodį, kai pasipiršo prie „Beverly Hills Hotel“ įėjimo. 2024 m. lapkritį jie susituokė Floridoje per tradicinę ceremoniją, kurioje dalyvavo 34 svečiai.
Pora pasakojo, kad jų santykiais džiaugiasi visa šeima – net Jacobo „labai konservatyvus krikščionis“ tėvas, nors internete kai kurie būna suglumę išgirdę jų istoriją.
Anksčiau duodami interviu „Business Insider“, jie paaiškino, kad gyvena „mišrios orientacijos“ santykiuose – tai reiškia, kad jų seksualinė orientacija skiriasi, bet santykiai yra romantiniai ir monogaminiai.
Daugelis jų santykius painioja su vadinamąja „levandine santuoka“ – terminu, naudojamu kalbant apie LGBTQ+ asmenis, kurie tuokiasi su heteroseksualiais žmonėmis dėl saugumo ar patogumo. Tačiau pora tvirtina, kad jų atvejis visiškai kitoks.
„Mūsų santuoka mane tenkina šimtu procentų, – sako Jacobas. – Tad vadinti ją „levandine santuoka“ reikštų paneigti tai, kokia ji iš tikrųjų yra – dviejų žmonių, kurie myli vienas kitą dėl to, kas jie yra, o ne dėl to, ką jie turėtų atstovauti, santykiai.
Levandinė santuoka skamba kaip patogumu grįstas ryšys, o mūsų santykiai yra tikra, nuoširdi, gryna meilė.“
