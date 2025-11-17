Santuoka su 50 metų vyresniu milijardieriumi pasuko dramatišką posūkį: reikalauja atlyginimo

Donovan, tikrasis jo vardas – David Andrew Armstrong, tvirtina, kad po išsiskyrimo yra visai neturtingas: teismui jis pateikė deklaraciją, kurioje skelbia turįs vos 7 518 JAV dolerių (apie 6 926 eurų) santaupų. Tuo metu jo buvęs partneris – vienas turtingiausių pasaulio pramogų industrijos magnatu, kurio turtas, kaip teigiama, siekia 9,1 mlrd. JAV dolerių, teigia dailymail.com.
Išnaudojimas, pažeminimai ir skurdas
Vos dviejų metų trukmės santuoka, prasidėjusi romantiškai, tapo tikra teisinių ir emocinių kaltinimų kova. Šių metų liepą pateiktoje ieškinio byloje Donovan Michaels tvirtino, kad Geffen pasitelkė „toksinį viliojimo, kontrolės, meilės pažadų ir prabangos demonstravimą“ tam, kad įviliotų jauną vyrą į „priklausomybės, paklusnumo ir pažeminimo ciklą“.
Nors ši byla buvo gana greitai atšaukta, kova tarp buvusių sutuoktinių tebevyksta – dabar dėl sutuoktinio išlaikymo dydžio. Spalio 31 d. pateikti teismo dokumentai rodo, kad Donovan negauna stabilių pajamų, o „gaunamos lėšos iš Geffeno“ esą nėra aiškiai žinomos.
Tai – David ir Galijotas?
„Tai – tiesiogine prasme Davido ir Galijoto byla“, – rašoma Donovano advokatės pateiktame teismo skunde, kuriame teigiama, jog „yra akivaizdi socioekonominė nelygybė tarp šalių“.
Pasak advokatų, Geffen visą procesą bando kontroliuoti pinigų galia, neatskleisdamas savo finansų: „Jo turtas slepiamas investicijų ir verslo struktūrų labirinte.“
Donovan teigia, kad Geffen privertė jį atsisakyti savo nepriklausomybės – modelio karjeros, tapatybės – mainais į pažadus visą gyvenimą mane finansiškai remti.
„Jis tapo mano gyvenimo partneriu, žadėjo dalintis visais turtais ir mane išlaikyti, todėl atsisakiau visko“, – teigiama ieškinyje.
Didžiausi nesutarimai – dėl pinigų
Tiesa, pats Geffen tvirtina, kad Donovan per santuoką finansiškai ne prisidėjo, o buvo išlaikomas. Jo advokatai skelbia, jog jų klientas nuo išsiskyrimo jau yra sumokėjęs buvusiam sutuoktiniui per 500 tūkst. dolerių (apie 460 tūkst. eurų), taip pat padengė 50 tūkst. dolerių (apie 46 tūkst. eurų) teisinį atstovavimą.
Dar daugiau – Geffen teigia išleidęs beveik 200 tūkst. dolerių Donovano buvimui „itin prabangiame reabilitacijos centre“. Jaunasis vyras esą taip pat mėgavosi 25 tūkst. dolerių (apie 23 tūkst. eurų) mėnesine išmoka nuo šių metų birželio.
„Labai noriu šį gyvenimo skyrių uždaryti“, – teisme pareiškė pats Geffen.
Naudojo fantazijoms
Michaelsas atsisako tylėti. Anksčiau jis jau teigė, kad jų santykiai prasidėjo nuo „finansinio susitarimo“ – esą Geffen jam pirmąjį kartą sumokėjo net 10 tūkst. dolerių už seksą, kai jie susitiko dar 2016 m. per pažinčių svetainę.
Kitaip nei tradicinė meilės istorija, jų romantika, kaip teigia Donovan, pamažu virto „socialiniu ir seksualiniu pavergimu“. Esą Geffen kontroliavo jo kūną, reikalavo atlikti skausmingas kosmetines procedūras, žemino jo išvaizdą ir kilmę.
Skyrybų prašymas buvo įteiktas šių metų gegužę – kaip teigiama, kai Geffen prabangios jachtos denyje Venecijoje linksminosi su įžymybėmis prieš Jeffo Bezoso ir Lauren Sanchez vestuves.
„Man liepė tuoj pat išsikraustyti iš mūsų Niujorko namų“, – teigė Donovan.
Visuomenės reakcija
Ši drama neliko nepastebėta ir internete, kur netruko pasipilti reakcijos. Socialiniuose tinkluose po šią istoriją primenančiais įrašais vieni ironizuoja apie pinigų ir meilės santykį, kiti piktinasi nelygiaverte kova:
