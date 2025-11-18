Garsi atlikėja skubiai išgabenta į ligoninę: pateko į avariją

27-erių metų Gracey 2021-ųjų BRIT apdovanojimuose buvo nominuota geriausio britų singlo kategorijoje už kūrinį „Don’t Need Love“. Nors nuo tada ji toliau kūrė muziką, atlikėja dabar atsidūrė ligoninėje. Savo „Instagram“ paskyroje ji įkėlė asmenukę iš ligoninės lovos ir atskleidė, kad jos dešinei kojai bei pėdai teko tvarstyti rimtesnes traumas, rašo mirror.co.uk.
Gerbėjai sunerimę
Prie nuotraukos ji su humoru parašė: „Visiškai ne tai, ką turėjau omeny sakydama, kad noriu hito.“ Gerbėjai iškart ėmė reikšti palaikymą.
Gracey apie savo būklę pranešė ir „TikTok“ platformoje – ji paviešino vaizdo įrašą, kuriame eina su ramentais, o ekrane užrašė: „partrenkė automobilis x“. Prie vaizdo įrašo ji pridūrė: „diva krito!“ Gerbėjai vėl užplūdo komentarus klausimais, ar atlikėja laikosi gerai.
Profesinėje veikloje Gracey pastarieji metai taip pat nebuvo lengvi. Po BRIT nominacijos ir gastrolėse palaikius Anne-Marie, 2023 m. ji nutraukė sutartį su leidybos kompanija „Polydor“. Nuo tada ji kurį laiką dirbo savarankiškai, tačiau neseniai pasirašė sutartį su nepriklausoma leidykla „Glassnote“.
Interviu žurnalui „Principle“ atlikėja atskleidė, kaip sunku būti nepriklausoma popmuzikos kūrėja.
„Tai be galo sunku. Ypač kai neturi daug pinigų investuoti į projektą, o nori teisingai atlyginti savo komandai. Tai brangu, o konkuruoti su didžiųjų leidybos kompanijų biudžetais – praktiškai neįmanoma. Mažai apie tai kalbama, bet turi daryti viską pati: kurti turinį „TikTok’e“ kelis kartus per dieną, būti studijoje“, – sakė ji.
Atlikėja pridūrė, kad norint išlikti nepriklausomu atlikėju, reikia visiškai dievinti muziką, nes kitaip tai gali būti „slegianti ir alinanti patirtis“.
„Jeigu tu velniškai nemyli savo muzikos ir ja tikrai, tikrai nesirūpini – gal verčiau to nedaryti, nes ateina dienų, kai pagalvoji: „Puiku, vienas peržiūrėjimas.“
