Tragiška autobuso avarija: Saudo Arabijoje žuvo 45 keleiviai

„Tragiška autobuso avarija Saudo Arabijoje, į kurią pateko Indijos piligrimai, kelia didelį nerimą“, – žurnalistams sakė Haidarabado, iš kurio, kaip pranešama, į kelionę vyko dauguma Indijos piliečių, policijos komisaras V. C. Sajjanaras.
„Preliminariais duomenimis, incidento metu autobuse buvo 46 žmonės, iš jų, deja, išgyveno tik vienas“, – pridūrė jis.
