TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tragiška autobuso avarija: Saudo Arabijoje žuvo 45 keleiviai

2025-11-17 21:35 / šaltinis: BNS
2025-11-17 21:35

Indijos policija pirmadienį pranešė, kad per naktį įvykusią autobuso avariją Saudo Arabijoje žuvo 45 musulmonų piligrimai.

Piligrimų kelionė virto pragaru: Saudo Arabijoje žuvo 45 autobuso keleiviai (nuotr. SCANPIX)

0

„Tragiška autobuso avarija Saudo Arabijoje, į kurią pateko Indijos piligrimai, kelia didelį nerimą“, – žurnalistams sakė Haidarabado, iš kurio, kaip pranešama, į kelionę vyko dauguma Indijos piliečių, policijos komisaras V. C. Sajjanaras.

„Preliminariais duomenimis, incidento metu autobuse buvo 46 žmonės, iš jų, deja, išgyveno tik vienas“, – pridūrė jis. 

