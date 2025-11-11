Turistinis autobusas su 2 lietuviais pateko į didelę avariją Egipte: pasakė, kokia jų būklė

Per avariją, įvykusią už 5 kilometrų nuo Ras Garebo, esančio į pietryčius nuo Kairo, žuvo egiptietis ir rusė.
Autobusu važiavo 38 įvairių tautybių keleiviai, pranešė Egipto Raudonosios jūros gubernatoriaus biuras.
Egipto saugumo šaltiniai vėliau pranešė, kad tarp sužeistųjų yra 27 rusai, du lietuviai, septyni suomiai ir trys egiptiečiai.
Keli sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančią ligoninę, sakoma pranešime.
Rimtos eismo nelaimės Egipte dažnai atsitinka dėl prastos kelių būklės ir neatsargaus vairavimo. Pastaraisiais metais Egiptas tiesia naujų kelių tinklą, siekdamas pagerinti kelių kokybę.
URM: autobuso avarijoje Egipte nukentėjo du lietuviai, jų būklė stabili
Egipte susidūrus sunkvežimiui ir turistiniam autobusui, sužeisti pastaruoju važiavę du Lietuvos piliečiai, jų būklė yra stabili, BNS antradienį patvirtino Užsienio reikalų ministerija (URM).
„URM žiniomis, incidento Egipte metu du Lietuvos piliečiai buvo sužeisti. Abiejų nukentėjusiųjų būklė šiuo metu yra stabili, ambasada su jais palaiko ryšį, konsulinis pareigūnas turi gydančių gydytojų kontaktus“, – teigiama URM perduotame komentare.
Ministerijos duomenimis, asmenys turi galiojantį kelionės draudimą, kelionės dokumentų jie nepraradę.
