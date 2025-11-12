 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Per autobuso avariją Peru žuvo 37 žmonės

2025-11-12 19:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 19:41

Per autobuso avariją Peru trečiadienį žuvo mažiausiai 37 žmonės, o dar 24 asmenys buvo sužeisti. Nelaimė įvyko, kai autobusas Panamerikos greitkelyje susidūrė su furgonu ir nulėkė į tarpeklį.

Nelaimė įvyko pietiniame Arekipos regione. Autobusas su 60 keleivių vyko į tos paties pavadinimo regiono sostinę. Anot žiniasklaidos, jis posūkyje susidūrė su furgonu ir nusirito 200 m žemyn.

Peru dažnai įvyksta sunkių autokatastrofų. Tarp jų priežasčių yra viršytas greitis, prasta daugelio kelių būklė, kelio ženklų stoka bei nepakankama policijos kontrolė.

