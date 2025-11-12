Per autobuso avariją Peru žuvo 37 žmonės

Nelaimė įvyko pietiniame Arekipos regione. Autobusas su 60 keleivių vyko į tos paties pavadinimo regiono sostinę. Anot žiniasklaidos, jis posūkyje susidūrė su furgonu ir nusirito 200 m žemyn.
Peru dažnai įvyksta sunkių autokatastrofų. Tarp jų priežasčių yra viršytas greitis, prasta daugelio kelių būklė, kelio ženklų stoka bei nepakankama policijos kontrolė.
