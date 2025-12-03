 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

DJ Jovani skelbia įspūdingą žinią: „Dabar švenčiame“

2025-12-03 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 17:25

Ką tik įspūdingu šou Kauno „Žalgirio“ areną sudrebinęs Jonas Nainys-DJ Jovani nestabdo: kitų metų vasario 14-ąją su tokia pat uždegančia energija ir svečiais jis atvyks į Klaipėdą ir „Renginių kombinate“ užkurs didžiausią klubinį šou.

DJ Jovani (nuotr. pranešimo spaudai)
7

Ką tik įspūdingu šou Kauno „Žalgirio“ areną sudrebinęs Jonas Nainys-DJ Jovani nestabdo: kitų metų vasario 14-ąją su tokia pat uždegančia energija ir svečiais jis atvyks į Klaipėdą ir „Renginių kombinate“ užkurs didžiausią klubinį šou.

REKLAMA
3

Kaip rašoma pranešime spaudai, jau trečius metus iš eilės vasarį DJ Jovani rengia karštą diskoteką uostamiestyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

DJ Jovani
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. DJ Jovani

Tampa tradicija

„Pernai ten grojome vasario 14-ąją. Panašu, kad tai tampa tradicija ir kitą šv. Valentino dieną mes taip pat atvyksime į Klaipėdos „Renginių kombinatą“. Nuostabu tai, kad ši šventė išpuola šeštadienį, todėl tikrai netaupysime jėgų“, – sako bene populiariausias didžėjus Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, tai – ko gero, vienintelė vieta pajūryje, kur šaltuoju sezonu gali smagiai patriukšmauti.

REKLAMA

„Visoje Lietuvoje šiuo metu ant pirštų suskaičiuotum sales, kuriose galima groti kokybišką šokių muziką, rengti DJ programą su geru garsu ir daugybe žmonių. Bet Klaipėda tokią erdvę turi ir tai yra geriausias variantas, kai gali įgyvendinti kone areninį šou, tik kiek mažesniame formate“, – kalba J. Nainys.

Pernai drauge su juo pajūrio scenoje pasirodė Dynoro, Remis Retro, Jurga Šeduikytė ir kiti atlikėjai. „Dabar švenčiame naują albumą, todėl žmonės gali tikėtis ir staigmenų, ir svečių“, – užsimena DJ Jovani, kurio klubiniame renginyje erdvę šukuos lazeriai, šaudys CO2 patrankos ir pirotechika.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų