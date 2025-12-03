Iš Sauliaus Prūsaičio – džiugi žinia

Pirmoji, neatsitiktinai išleidžiama gruodžio 2 d. Juk logiška, kad daina pavadinta „Antradienis“ pasirodytų būtent tą savaitės dieną. Antroji – „Nelengva“ – dainininko gerbėjus gali kiek nustebinti. Joje paslėpta ypač jautri žinutė, rašoma spaudos pranešime.
Kiekviena daina – diskusijų centre
„Kiekviena mano daina sukelia diskusijų audrą komentaruose. Vieni kelia neapykantos bangas, kiti sako: o man visai patinka. Aš, kai kuriu, tiesą sakant, nelabai prognozuoju, kaip žmonės naujas dainas priims. Net nežinau, kokia kita daina bus. Darau taip, kaip man pavyksta geriausiai. Ko gero, nesu tautos gydytojas, bet ir nesu nuodytojas“, – sako jis.
„Antradienis“ – labai prūsaitiškas kūrinys, su potencialiu hito užtaisu: aiškiu ritmu, optimistine melodija ir savaime atmintin įkrentančiais žodžiais.
Kūrinys „Nelengva“ – tarsi priešprieša pirmajam: lyrinis, net skausmingas, atskleidžiantis rečiau matomą, itin jautrią dainininko pusę. Vaizdo klipas neša ir gana rimtą, apmąstymus skatinančią, žinutę, kurią pamatys tik tie, kurie peržiūrės jį iki pat galo.
Koncertinė programa
Dainininkas žada, kad abu nauji kūriniai nuskambės jo koncertinėje programoje „Einam šokt!“, su kuria jis gruodį ir sausio pradžioje aplankys 11 Lietuvos miestų. Turas prasideda jau kitą savaitę: gruodžio 11 d. Klaipėdoje, Žvejų rūmuose.
Saulius Prūsaitis sako: „Einam šokt!“: 12 11 Klaipėdoje, 12 12 Marijampolėje, 12 13 Utenoje, 12 18 Vilniuje, 12 20 Birštone, 12 21 Šiauliuose, 12 26 Mažeikiuose, 12 27 Kaune, 12 28 Panevėžyje, 12 31 Alytuje, 01 03 Palangoje!
