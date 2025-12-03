 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Sauliaus Prūsaičio – džiugi žinia

2025-12-03 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 07:30

Koncertų turui „Einam šokt!“ besirengiantis Saulius Prūsaitis pristato net dvi naujas dainas. Abi pasirodo po ilgokos pertraukos ir stebina savo skirtumais.

Saulius Prūsaitis (nuotr. Monikos Matildos Andrulytės)
5

Koncertų turui „Einam šokt!“ besirengiantis Saulius Prūsaitis pristato net dvi naujas dainas. Abi pasirodo po ilgokos pertraukos ir stebina savo skirtumais.

REKLAMA
4

Pirmoji, neatsitiktinai išleidžiama gruodžio 2 d. Juk logiška, kad daina pavadinta „Antradienis“ pasirodytų būtent tą savaitės dieną. Antroji – „Nelengva“ – dainininko gerbėjus gali kiek nustebinti. Joje paslėpta ypač jautri žinutė, rašoma spaudos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saulius Prūsaitis
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Saulius Prūsaitis

Kiekviena daina – diskusijų centre

„Kiekviena mano daina sukelia diskusijų audrą komentaruose. Vieni kelia neapykantos bangas, kiti sako: o man visai patinka. Aš, kai kuriu, tiesą sakant, nelabai prognozuoju, kaip žmonės naujas dainas priims. Net nežinau, kokia kita daina bus. Darau taip, kaip man pavyksta geriausiai. Ko gero, nesu tautos gydytojas, bet ir nesu nuodytojas“, – sako jis.

REKLAMA
REKLAMA

„Antradienis“ – labai prūsaitiškas kūrinys, su potencialiu hito užtaisu: aiškiu ritmu, optimistine melodija ir savaime atmintin įkrentančiais žodžiais.

REKLAMA

Kūrinys „Nelengva“ – tarsi priešprieša pirmajam: lyrinis, net skausmingas, atskleidžiantis rečiau matomą, itin jautrią dainininko pusę. Vaizdo klipas neša ir gana rimtą, apmąstymus skatinančią, žinutę, kurią pamatys tik tie, kurie peržiūrės jį iki pat galo.

Koncertinė programa

Dainininkas žada, kad abu nauji kūriniai nuskambės jo koncertinėje programoje „Einam šokt!“, su kuria jis gruodį ir sausio pradžioje aplankys 11 Lietuvos miestų. Turas prasideda jau kitą savaitę: gruodžio 11 d.  Klaipėdoje, Žvejų rūmuose. 

Saulius Prūsaitis sako: „Einam šokt!“: 12 11 Klaipėdoje, 12 12 Marijampolėje, 12 13 Utenoje, 12 18 Vilniuje, 12 20 Birštone, 12 21 Šiauliuose, 12 26 Mažeikiuose, 12 27 Kaune, 12 28 Panevėžyje, 12 31 Alytuje, 01 03 Palangoje!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Saulius Prūsaitis (nuotr. asm. archyvo)
Plinta netikėtas Sauliaus Prūsaičio vaizdo įrašas: „Daugiau niekada“
Saulius Prūsaitis pradėjo koncertinį turą po Lietuvą (nuotr. Nendrės Žilinskaitės)
Paaiškėjo, kiek teks sumokėti norintiems išgirsti Saulių Prūsaitį (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų