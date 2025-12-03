Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Tokių asmenų antradienį nefiksavo ir Latvijos pasieniečiai, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį apgręžė tris neteisėtus užsieniečius.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1 002 asmenims, šiemet – 1 608.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
