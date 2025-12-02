Pas šią lietuvę žmonės plūsta iš viso pasaulio: viskas – dėl 1 dalyko

Antradienio vakarą nuotaikingoje TV3 laidoje „Miestas ar kaimas“ į sceną žengė nauja miesto komandos narė – verslininkė bei plaukų priauginimo ekspertė R. Devolskytė. Vos pasirodžiusi ji pelnė laidos vedėjos Nijolės Pareigytės komplimentus.
„Iš kur tos garbanos tokios? Net užpavydėjau“, – šyptelėjo N. Pareigytė.
R. Devolskytė neslėpė – ji yra tikra veiksmo moteris, mėgstanti grožio procedūras, įvairius darbus ir nuolatinę veiklą.
„Aš esu visiškai veiksmo žmogus ir mėgstu labai daug įvairių dalykų. Pavyzdžiui, grožio procedūras ir pati jas atlikti klientams turiu daugiau perspektyvų. Kaime man yra mažai vietos, o miestas yra didelis ir liuks. Negaliu pasakyti nieko blogo apie kaimą, todėl, kad augau jame, tai galėčiau ir tai, ir tai grupei prisiskirti“, – sakė dalyvė.
Tačiau tikroji staigmena laukė tada, kai Vytautas Rumšas paklausė, ar ji yra priauginusi plaukus daugeliui Lietuvos žmonių. Nespėjusi atsakyti, moteris pažvelgė į šalia stovinčią miesto komandos narę Milisandrą Kvaraciejūtę-Radzevičienę – ir pratrūko juoktis.
„Ir iškart išdavė, kam“, – šmaikštavo N. Pareigytė.
„Išdavė, kam, bet į mane nepažiūrėjo!“ – juokėsi V. Rumšas.
Įvardijo, ko labiausiai baiminasi kaime
Vis dėlto netrukus paaiškėjo, kad R. Devolskytė – tikra savo srities profesionalė.
„Esu sukūrusi autorinę, unikalią plaukų priauginimo technologiją, neturinčią pasaulio analogo. Pas mane skraido mokytis iš viso pasaulio. Dirbu ir su ligoniais – po chemoterapijų, su išplikimais“, – pasakojo ji.
Kai vedėjai paklausė, ko ji labiausiai bijo kaime, atsakymas nustebino net juos pačius.
„Vabalų, uodų ir bulves traukti iš žemės. Aš galiu liesti smėlį, žolę, vandenį, bet pačią žemę – man kažkaip labai ne“, – šypsojosi verslininkė.
„Įdomesnė tokia šįkart tavo komanda“, – pastebėjo N. Pareigytė.
Visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Ką dar šįkart iškrės miesto ir kaimo komandos bei kuri grupė išplėš pergalę – pamatykite visoje laidoje.
