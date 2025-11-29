 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Merūnas atskleidė, ko ateityje tikisi iš savo vaikų: „Neduok Dieve, taip atsitiktų“

2025-11-29 10:45 / šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ aut.
2025-11-29 10:45

Apsilankę linksmiausioje TV3 laidoje „Gero vakaro šou“ muzikantai Merūnas Vitulskis ir Saulius Prūsaitis dalijosi, kokių profesijų linkėtų savo atžaloms ir ar norėtų, kad vaikai pasirinktų tėvų kelią. Atlikėjai pasakojo, kad aplinkoje yra tekę matyti muzikantais norėjusių tapti, bet taip ir nepasisekusių dainininkų, todėl tai natūraliai kelia baimę dėl savo vaikų.

M. Vitulskis atviras – jam neramu dėl savo sūnų, nes ne kartą savo aplinkoje yra matęs sunkiai dirbusių, bet taip ir muzikinių svajonių neišpildžiusių žmonių.

„Taip atsitinka, kad nepavyksta užlipti ant didžiosios scenos, nors kai kurie gal 10 kartų daugiau už mane dirbo. Neduok Dieve, taip atsitiktų su mano vaikais. Norėčiau, kad vaikai pieštų – man nepavyko, tad norėčiau, kad mano vaikai tą darytų“, – sakė M. Vitulskis.

Operos solistas džiaugėsi, kad kol kas jo vaikai domisi piešimu, ir atviravo, jog tai jį be galo džiugina. Paklausus, ką apie savo dukros ateitį mano S. Prūsaitis, šis atsakė, kad dukra ateitį ir karjerą pasirinks pati.

„Jeigu matysiu, kad muzika jai nėra darbas, o gyvenimo būdas, arba jeigu jai tai itin lengvai sekasi, tada – daryk. Net ir patį žodį „daryk“ pasakysiu tik pats sau, nes ji pati pasirinks“, – sakė S. Prūsaitis.

Paklausti, kokį patarimą duotų jauniesiems žiūrovams, kurie lygiuojasi į M. Vitulskį arba S. Prūsaitį, muzikantai atskleidė, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį.

„Mano dėstytojas Jonas Antanavičius man pasakė: „Jeigu nori – dainuok, jeigu nenori – nedainuok“. Per daug metų suviršinau, ką jis man sakė. Tad jeigu nejauti to tikro noro, nieko ir nepadarysi. Arba labai greitai perdegsi. Jeigu bus lemta – atsidursi tinkamoje vietoje tinkamu metu“, – sakė M. Vitulskis.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

