 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Indrės Kavaliauskaitės vaikai sužibo naujame amplua: pamatykite patys

2025-11-15 18:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 18:44

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“. TV3 žiniasklaidos grupė tiesiogiai transliuoja netikėtų staigmenų, muzikos ir fantazijos kupiną spalvingą šou – Lietuvos vaikų mylimiausiųjų apdovanojimus. Ant rožinio kilimo žygiuojančios Lietuvos žvaigždės pasirodo kartu su savo atžalomis, sukurdamos ypatingą ir šventišką atmosferą.

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“. TV3 žiniasklaidos grupė tiesiogiai transliuoja netikėtų staigmenų, muzikos ir fantazijos kupiną spalvingą šou – Lietuvos vaikų mylimiausiųjų apdovanojimus. Ant rožinio kilimo žygiuojančios Lietuvos žvaigždės pasirodo kartu su savo atžalomis, sukurdamos ypatingą ir šventišką atmosferą.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Raudonojo kilimo metu televizijos laidų vedėjos Indrės Kavaliauskaitės vaikams Marijai Barborai ir Aleksandrui teko ypatinga misija.

REKLAMA

„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus

Jie dalijasi įspūdžiais, kalbina svečius, žvaigždes ir apdovanojimų nominantus Rožinio kilimo transliacijos metu.

Taip pat vykdo įvairias užduotis su svečiais ir Netvarkos Nykštuku.

Kartu su Marija Barbora ir Aleksandru apdovanojimuose kaip reporteriai darbuojasi ir Natalijos Bunkės sūnus Kristupas bei Dainos Bosas dukra Magdalena.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesioginė renginio transliacija – šeštadienį, nuo 19.30 val. per TV3.

 

Nominacijos ir nominantai

Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan

Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy

Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas

Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)

Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė

Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė

REKLAMA

Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama

Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“

Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox

Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas

Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica

Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų