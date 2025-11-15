Indrės Kavaliauskaitės vaikai sužibo naujame amplua: pamatykite patys

Raudonojo kilimo metu televizijos laidų vedėjos Indrės Kavaliauskaitės vaikams Marijai Barborai ir Aleksandrui teko ypatinga misija.
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus(26 nuotr.)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus (nuotr. Martyno Stankaičio)
Jie dalijasi įspūdžiais, kalbina svečius, žvaigždes ir apdovanojimų nominantus Rožinio kilimo transliacijos metu.
Taip pat vykdo įvairias užduotis su svečiais ir Netvarkos Nykštuku.
Kartu su Marija Barbora ir Aleksandru apdovanojimuose kaip reporteriai darbuojasi ir Natalijos Bunkės sūnus Kristupas bei Dainos Bosas dukra Magdalena.
Tiesioginė renginio transliacija – šeštadienį, nuo 19.30 val. per TV3.
Nominacijos ir nominantai
Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan
Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy
Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė
Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas
Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)
Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė
Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė
Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama
Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“
Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox
Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas
Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica
Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA