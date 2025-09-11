Kalendorius
TV3 naujienos > TV3 Žinios

Kandidatas į energetikos ministrus pas Nausėdą buvo atvykęs su dovana – prezidentas jos nepriėmė

2025-09-11 13:05 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-09-11 13:05

Patvirtinęs nepilnos sudėties Vyriausybę, prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su paskutinių, likusių ministerijų kandidatais į ministrus. Į prezidento mėgiamo Žygimanto Vaičiūno vietą siūlomas Mindaugas Jablonskis G. Nausėdai dovanų atnešė knygą. Tačiau prezidentas jos nepriėmė, aiškindamas, kad tokią jau turi.

Patvirtinęs nepilnos sudėties Vyriausybę, prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su paskutinių, likusių ministerijų kandidatais į ministrus. Į prezidento mėgiamo Žygimanto Vaičiūno vietą siūlomas Mindaugas Jablonskis G. Nausėdai dovanų atnešė knygą. Tačiau prezidentas jos nepriėmė, aiškindamas, kad tokią jau turi.

13

Nors G. Nausėda buvo pareiškęs, kad nemato Povilo Poderskio aplinkos ministro kėdėje likusiai kadencijai, R. Žemaitaitis vėl jį išsiuntė pas prezidentą. Susitikimo pradžioje nė žodžio prieš kameras neprataręs G. Nausėda dėl P. Poderskio pareiškė, jog norėtų dar pagalvoti.

Antras Poderskio apsilankymas pas Nausėdą

„Kai pradedi kartu gyventi, tas žmogus pradeda erzinti. Ir kojinės ne ten padėtos, ir dar kažkas. Šiuo atveju – ne taip dirbti ir reaguoti, tai tos romantikos pamažėja“, – teigia politologas Ainius Lašas.

Dar iš prezidento žodžių buvo galima suprasti, jog šis tikisi, kad Ž. Vaičiūnas ir toliau dirbs energetikos ministru. Tad R. Žemaitaičio norui – ministro kėdėje palikti P. Poderskį – G. Nausėda per daug neprieštaravo.

„Variantai yra tik du – nepilnos sudėties Vyriausybė be šitų dviejų ministrų arba anksčiau buvę ministrai, kurių iš naujo tikrinti nereikėtų“, – teigia G. Nausėda.

Staigmena G. Nausėdai – I. Ruginienė į energetikos ministrus pasiūlė ne Ž. Vaičiūną, o teisininką M. Jablonskį, nors prezidentas buvo įsitikinęs, kad Ž. Vaičiūnas yra geriausias kandidatas.

„Ne prezidentas inicijuoja Vyriausybės sudėtį, o premjeras. R. Žemaitaitis tai supranta ir apie tai kalba – kad prezidentas net pažeidinėja Konstituciją“, – teigia A. Lašas.

Paskutinę akimirką naujo ministro kandidatūrą G. Nausėdai pateikusi I. Ruginienė pradėjo situaciją glaistyti, neva jokio konflikto čia nėra.

„Vyriausybės formavimas – tikrai įtemptas laikotarpis, kyla įvairių emocijų, bet tarp koalicijos partnerių rimtų nesutarimų nėra“, – teigia I. Ruginienė.

Socdemai per vienerius metus jau antrą kartą keičia partnerius. Antrą kartą ieško naujų ministrų ir jau antrą kartą nesugeba suformuoti pilnos sudėties Vyriausybės.

R. Žemaitaitis aiškina, kad P. Poderskis buvo jo numeris vienas nuo pat pradžių – tik esą įsiveldavo į visokius tyrimus. Tarnybinės etikos komisija, P. Poderskio prašymu, tyrė, ar jis supainiojo privačius ir viešuosius interesus. R. Žemaitaitis pripažįsta, kad naujų ministrų paieška buvo viso labo jo žaidimas.

„Mokomės, kad reikia atitraukti tam tikrus žmones, išlaukti tam tikrą momentą, kad jie praeitų“, – teigia R. Žemaitaitis.

Prezidento dekrete P. Poderskio pavardė taip ir neatsirado. Prezidentas pareiškė, kad prieš tai dar nori su juo pasikalbėti. Jo patarėjas pareiškė, kad prezidento nuomonė dėl P. Poderskio nepasikeitė.

„Nu jūs prezidento ir paklauskite. Klausiate manęs, lyg aš būčiau prezidentas. Palaukite 2029 metų – jeigu būsiu prezidentas, tai ir pakomentuosiu“, – teigia R. Žemaitaitis.

Jablonskis pas Nausėdą atvyko su dovanomis

G. Nausėdai prisistatyti atėjo Žygimanto Vaičiūno pamaina – Mindaugas Jablonskis. Šis prezidentui atnešė dovaną – knygą.

Apie valandą su M. Jablonskiu kalbėjęs prezidentas sprendimo nepriėmė – lauks specialiųjų tarnybų informacijos.

„Be elektros nieko negalime padaryti – elektra yra tapusi universali paslauga. Be jos gyventi, statyti, kurti yra neįmanoma“, – teigia M. Jablonskis.

„Ne į visus klausimus sulaukėme pilnų atsakymų. Prezidentas priims sprendimą dėl kandidato, įvertinęs visą turimą informaciją ir aplinkybes“, – teigia prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.

Kaip ir suplanuota, pas prezidentą atvyko kandidatas į aplinkos ministrus – dabartinis ministras Povilas Poderskis.

Priešingai nei M. Jablonskio atveju – nė vieno juokelio, vos du žodžiai, tik trumpas žvilgsnis ir mažas šyptelėjimas iš prezidento.

Daugiau apie tai išgirskite aukščiau esančiame video.

Žemaitaitis teisus
Žemaitaitis teisus
2025-09-11 13:14
Nausėda pažeidinėja Konstituciją.
Atsakyti
na bet
na bet
2025-09-11 13:20
žmogelis visai nupušęs, jeigu tikėjosi, kad prezidentą pamaloninti dovana
Atsakyti
omg
omg
2025-09-11 13:37
serganti visuomenė įskaitant ir preziką
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
