TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nesutaria, ar taksi įmonės privalo užtikrinti gerą vairuotojų reputaciją

2025-09-07 13:22 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 13:22

Teisingumo ministerija kritikuoja Susisiekimo ministerijos užmojį įpareigoti taksi įmones, kad jų vairuotojai atitiktų nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. 

Seime – siūlymas taksi ir pavežėjų veiklą sugriežtinti jau nuo liepos (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Teisingumo ministerija kritikuoja Susisiekimo ministerijos užmojį įpareigoti taksi įmones, kad jų vairuotojai atitiktų nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. 

0

„Neaišku, kaip taksi įmonė galėtų realiai patikrinti nepriekaištingos reputacijos atitiktį“, – sakoma Teisingumo ministerijos išvadoje dėl kitos ministerijos inicijuojamų Kelių transporto kodekso pataisų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Joms dar turi pritarti Seimas. 

Dabar kodeksas numato, kad vairuotojo reputacija nėra nepriekaištinga, jeigu jis nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas, arba už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės, jeigu piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis. 

Kodekso pakeitimais taip pat siūloma, kad taksi įmonių vairuotojai turėtų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar NATO valstybėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba Ukrainoje išduotą vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos) ir bent dvejų metų  stažą.

Susisiekimo ministerijos patarėjas Marius Pakėnas BNS sakė, kad taip norima gerinti taksi paslaugų kokybę: „Kad nebūtų keleiviams pavojaus“. 

Jo teigimu, žmogus būtų stebimas ne tik įdarbinant, bet ir jo darbo metu: „Kad nebūtų taip, kad, pavyzdžiui, prarado teises ir vis tiek vežioja žmones“. 

Su priekaištais nesutinka

Tuo metu Teisingumo ministerijos teigimu, toks įpareigojimas tik taksi įmonėms sudarytų palankesnes sąlygas – būtų ribojama  konkurencija. 

M. Pakėnas su tokiu priekaištu nesutinka. Pasak jo, skirtingoms veikloms gali būti taikomi skirtingi reikalavimai.  

„Pavėžėjų darbo santykiai yra tiesioginiai, per platformą, bet jų platforma nesamdo. Čia labiau partnerystės principas, o ne darbdavio ir darbuotojo“, – BNS kalbėjo M. Pakėnas. 

„Yra įmonės atsakomybė įsitikinti, kad joje dirba tinkami žmonės“, – teigė jis. 

Tokie pat nepriekaištingos reputacijos reikalavimai taikomi ir pavėžėjams, kurie gauna Transporto saugos administracijos  leidimą, o platforma, t. y. organizatorius su juo dirba.  

Taksi atveju ir įmonė gali gauti veiklos leidimą, ir vairuotojas. Leidimą turinčios įmonė įdarbintiems vairuotojams juo rūpintis nebereikia.

„Todėl ir įmonės vadovas turi įsitikinti, nes jis įmonės vardu gauna leidimą“, – teigė Susisiekimo ministerijos atstovas.  

