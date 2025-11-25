Išrinko 10 geriausių naudotų vienatūrių šeimai: vokiečius ir japonus įveikė pigiausias modelis

Didelę šeimą turintys vairuotojai puikiai žino skirtumą tarp septynių vietų SUV ir tokį patį sėdimų vietų skaičių siūlančio vienatūrio. Kadangi pastarieji buvo kuriami ne kažką sužavėti, jie siūlo tris pilnavertes sėdynių eiles, didžiulę bagažinę ir nepakeičiamas stumdomas šonines duris, gelbėjančias ankštose aikštelėse.
Be to, skirtingai nuo taip pat populiarių keleivinių furgonų, tikrieji vienatūriai pasižymėjo lengviesiems automobiliams būdingu valdymo komfortu ir dinamika. Deja, gamintojai vieną po kito nutraukė šių modelių gamybą, nes pirkėjai masiškai persėdo į madingesnius, nors dažnai ankštesnius krosoverius.
Tiems, kam visureigis yra nepraktiškas, o komercinis automobilis per daug ūkiškas, belieka viena išeitis – antrinė rinka. Britų leidinys „Auto Express“ sudarė dešimties geriausių naudotų vienatūrių sąrašą, kurie vis dar gali būti geriausias sprendimas gausiai šeimai.
10 vieta. Ford S-Max
„Ford“ inžinieriai visada garsėjo gebėjimu sukurti puikiai valdomus automobilius, ir „S-MAX“ yra geriausias to įrodymas.
Tai vienas iš nedaugelio vienatūrių rinkoje, kuris šeimyninį praktiškumą suderino su vairavimo malonumu. Be aštraus valdymo, šis modelis pirkėjus paperka dinamišku dizainu ir dažnai itin gausia, „Premium“ segmentui prilygstančia įranga.
9 vieta. Ford Galaxy
Jeigu „S-Max“ yra skirtas tiems, kam labiau rūpi stilius, „Galaxy“ yra skirtas tiems, kam rūpi maksimaliai įmanoma erdvė.
Tai didesnis ir talpesnis brolis, orientuotas į tuos, kam reikia vežti septynis žmones ir jų bagažą be kompromisų.
Nors variklių gamoje buvo ir benzininių versijų, racionaliausias pasirinkimas išlieka dyzeliniai agregatai. Laimei, antrinėje rinkoje dominuoja būtent trečiosios kartos modeliai su patikimais ir taupiais 2,0 litrų dyzeliniais varikliais.
8. Renault Grand Scénic
„Renault“ pelnytai laikoma vienatūrių segmento pioniere Europoje, o „Grand Scénic“ puikiai atspindi šią patirtį.
Prancūzai šiame modelyje sugebėjo pasiūlyti optimalų balansą tarp komforto ir eksploatacijos kaštų. Pirkėjai ypač vertina taupius dyzelinius variklius, kurie galėjo būti poruojami tiek su mechaninėmis, tiek su dviejų sankabų automatinėmis pavarų dėžėmis.
7. Honda FR-V
Tai vienas originaliausių modelių šiame sąraše. „Honda FR-V“ išsiskiria nestandartine „3+3“ sėdynių konfigūracija: pirmoje eilėje šalia vairuotojo yra dar dvi vietos, todėl palyginti kompaktiškame automobilyje telpa net šeši žmonės.
Be šio išmanaus sprendimo, „FR-V“ išlaikė „Hondai“ būdingą patikimumą ir sportišką pakabos darbą.
6. Opel Zafira
„Opel“ markės atstovas (vėlesniais metais vadintas „Zafira Tourer“) visada buvo pragmatiškas pasirinkimas.
Itin konkurencingoje rinkoje šis modelis savo pozicijas išsikovojo ne ekstravagancija, o puikiu kainos ir kokybės santykiu. Tai solidus, gerai suprojektuotas automobilis, vertinamas dėl patvarių dyzelinių variklių ir funkcionalumo.
5. „Volkswagen Touran“
Tai kompaktiškesnė ir finansiškai prieinamesnė alternatyva didžiajam „Sharan“. Nepaisant mažesnių gabaritų, „Touran“ išlaikė svarbiausią vienatūrio savybę – galimybę rinktis versiją su septyniomis vietomis.
Pirkėjai šį modelį vertina dėl tipinės vokiškos surinkimo kokybės, ergonomikos ir plačios patikimų benzininių bei dyzelinių variklių gamos.
4. „Citroën Grand C4 Picasso“ / „SpaceTourer“
„Citroën“ visada buvo stiprus žaidėjas šeimos automobilių rinkoje, o šis modelis (vėliau pervadintas į „C4 SpaceTourer“) yra geriausias to įrodymas.
Automobilis išsiskiria ne tik futuristiniu dizainu, bet ir unikaliu sprendimu – papildomais langais priekiniuose statramsčiuose, kurie užtikrina fenomenalų matomumą ir šviesos pojūtį salone.
3. „Citroën Berlingo“
Tikra legenda, ištrynusi ribą tarp komercinio ir asmeninio transporto. „Berlingo“ tapo universalaus automobilio etalonu: jis vienodai tinka ir darbui, ir šeimos kelionėms.
Gamintojui pavyko ūkišką dėžutės formą paversti stilingu privalumu, o pirkėjams siūlomi du kėbulo ilgiai bei plati variklių gama.
2. „Seat Alhambra“
Ispaniškas „Volkswagen Sharan“ dvynys, dažnai siūlantis tą pačią vokišką inžineriją už patrauklesnę kainą.
Tai didelis, solidus vienatūris, kurio pagrindiniai koziriai yra stumdomos durys, taupūs dyzeliniai varikliai ir puikios važiavimo savybės. Be to, šis modelis dažnai komplektuojamas su greita dviejų sankabų DSG automatine pavarų dėže.
1. „Dacia Jogger“
Britų ekspertų teigimu, erdvus šeimos automobilis neturi kainuoti milžiniškų pinigų. Jų teigimu „Jogger“ sėkmingai sujungė universalo praktiškumą su madinga krosoverio išvaizda.
Tai vienas universaliausių pasirinkimų rinkoje, siūlantis ne tik septynias vietas, bet ir itin plačią jėgainių pasiūlą. „Jogger“ gali būti komplektuojamas tiek su gamykline dujų įranga, tiek su modernia hibridine pavara.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!