Gelbėjimosi ratas „Nissan“? Po vadovų kaitos atgimsta derybos dėl aljanso su „Renault“ atnaujinimo

Deryboms naują impulsą suteikė praėjusią vasarą įvykęs ilgamečio „Renault“ vadovo Luca de Meo pasitraukimas (jis išėjo vadovauti prabangos prekių grupei „Kering“). Jį pakeitė Francois Provostas, anksčiau kuravęs būtent partnerystės klausimus.
Tuo tarpu „Nissan“ vairo ėmėsi Ivanas Espinosa, kovo mėnesį pakeitęs Makato Uchidą po žlugusių derybų dėl susijungimo su „Honda“. Japonijos gamintojui pagalba reikalinga kaip niekada.
Nors I. Espinosa jau pradėjo radikalų gelbėjimo planą, apimantį gamyklų uždarymą ir darbo vietų mažinimą, prognozės išlieka niūrios. Šiais finansiniais metais „Nissan“ tikisi patirti 1,8 mlrd. JAV dolerių nuostolį.
Santykių atšilimas po krizės
Santykiai tarp partnerių pastaraisiais metais buvo atšalę. Po 2018 m. įvykusio Carloso Ghosno arešto, kuris atskleidė gilias problemas, aljansas ėmė byrėti, o bendro valdymo struktūros buvo išardytos.
L. de Meo planavo parduoti „Renault“ turimą „Nissan“ akcijų dalį ir lėšas investuoti į savo plėtrą, tačiau drastiškai krentanti „Nissan“ vertė šiuos planus sukomplikavo. Šiemet „Renault“ jau teko nurašyti 9,5 mlrd. eurų vertės turto, susijusio su šiomis akcijomis.
Šiuo metu bendradarbiavimas yra susitraukęs iki pavienių projektų, pavyzdžiui, susitarimo, kad „Renault“ Prancūzijoje gamins naująjį elektrinį „Nissan Micra“.
Tačiau naujieji vadovai, panašu, keičia kursą. „Renault“ atstovai patvirtino, kad F. Provostas ir I. Espinosa palaiko nuolatinį ryšį, ieškodami būdų, kaip kompanijos galėtų viena kitą paremti.
Savo ruožtu „Nissan“ pareiškė, kad aljansas išlieka „kertiniu verslo ramsčiu“, o abi grupės dirba ties keliais didelės vertės strateginiais projektais.
