TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Domino efektas: dar vienas gamintojas kratosi Kinijoje pagamintų detalių

2025-11-17 11:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 11:04

JAV automobilių pramonei aktyviai bandant atsiriboti nuo Kinijos tiekimo grandinių, prie „General Motors“ prisijungė ir „Tesla“. Kaip praneša „The Wall Street Journal“, Elono Musko vadovaujama kompanija nurodė savo tiekėjams pašalinti Kinijoje pagamintus komponentus iš Jungtinėse Valstijose gaminamų automobilių.

Kinija imasi veiksmų: už kiekvieną vaiką tėvams skirs išmokas (nuotr. SCANPIX)

0

Šis reikalavimas nėra naujas – „Tesla“ jau dvejus metus spaudė tiekėjus didinti gamybą Šiaurės Amerikoje. Tačiau dabar, pasak šaltinių, nustatytas aiškus terminas. Kai kurie tiekėjai privalo rasti alternatyvų ir visiškai atsisakyti Kinijos šaltinių per artimiausius vienerius ar dvejus metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Šis žingsnis žengtas praėjus vos kelioms dienoms po to, kai analogišką direktyvą tūkstančiams savo tiekėjų išsiuntė ir „General Motors“.

Automobilių pramonės vadovai yra išsekinti nuolatinio JAV ir Kinijos prekybos karo. Donaldo Trumpo administracijos įvedami muitai, baimė dėl retųjų žemės elementų tiekimo sutrikimų ir lustų krizės verčia gamintojus skubiai pergalvoti savo dešimtmečius kurtą priklausomybę nuo Kinijos.

Ironiška, kad šios naujienos pasirodė tuo metu, kai pačios „Tesla“ pardavimai Kinijoje stringa. Spalio mėnesį Kinijoje pagamintų „Tesla“ automobilių pardavimai vietos rinkoje krito 9,9 proc. (palyginti su praėjusiais metais).

