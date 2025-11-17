Domino efektas: dar vienas gamintojas kratosi Kinijoje pagamintų detalių

Šis reikalavimas nėra naujas – „Tesla“ jau dvejus metus spaudė tiekėjus didinti gamybą Šiaurės Amerikoje. Tačiau dabar, pasak šaltinių, nustatytas aiškus terminas. Kai kurie tiekėjai privalo rasti alternatyvų ir visiškai atsisakyti Kinijos šaltinių per artimiausius vienerius ar dvejus metus.
Šis žingsnis žengtas praėjus vos kelioms dienoms po to, kai analogišką direktyvą tūkstančiams savo tiekėjų išsiuntė ir „General Motors“.
Automobilių pramonės vadovai yra išsekinti nuolatinio JAV ir Kinijos prekybos karo. Donaldo Trumpo administracijos įvedami muitai, baimė dėl retųjų žemės elementų tiekimo sutrikimų ir lustų krizės verčia gamintojus skubiai pergalvoti savo dešimtmečius kurtą priklausomybę nuo Kinijos.
Ironiška, kad šios naujienos pasirodė tuo metu, kai pačios „Tesla“ pardavimai Kinijoje stringa. Spalio mėnesį Kinijoje pagamintų „Tesla“ automobilių pardavimai vietos rinkoje krito 9,9 proc. (palyginti su praėjusiais metais).
