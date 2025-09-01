Vaizdai iš tragedijos vietos: žmonės rankomis kasa griuvėsius, žemės drebėjimas jau nusinešė 800 gyvybių

Dar bent 2 800 buvo sužeista.
Afganistanui smogė žemės drebėjimas
6 balų stiprumo žemės drebėjimas sekmadienį vėlai naktį smogė Kunaro provincijai, sunaikindamas keletą kaimų.
Anot portalo, žmonės rankomis iš visų jėgų kasė griuvėsius ieškodami išgyvenusiųjų. Sužeistieji neštuvais buvo gabenami į sraigtasparnius.
Anot JAV geologijos tarnybos, sekmadienį 23 val. 47 min. vietos (21 val. 17 min. Lietuvos) laiku 6 balų stiprumo drebėjimo epicentras buvo nutolęs 27 km į šiaurės rytus nuo Džalalabado. Drebėjimas įvyko vos 8 km gylyje – arčiau paviršiaus esantys drebėjimai dažniausiai padaro daugiau žalos.
Būdamas arti sienos su Pakistanu Džalalabadas tapo svarbiu prekybos tinklo mazgu. Nors oficialiais duomenimis mieste gyvena apie 300 tūkst. žmonių, manoma, kad tikrasis miesto ir priemiesčių gyventojų skaičius yra daug didesnis.
Dauguma miesto pastatų – neaukšti namai, daugiausia iš betono ir plytų, o užmiestyje vyrauja ir purvo plytų bei medienos konstrukcijos. Dauguma jų – prastai pastatyti.
Džalalabadas taip pat turi reikšmingą žemės ūkio sektorių – per miestą teka Kabulo upė, auginami ryžiai, citrusiniai vaisiai.
2023-iųjų spalio 7 dieną Afganistaną sukrėtė 6,3 balo žemės drebėjimas, kurį sekė stiprūs pakartotiniai smūgiai. Talibano vyriausybės duomenimis, žuvo bent 4 tūkst. žmonių.
Anot Jungtinių Tautų (JT), šis skaičius gerokai mažesnis – 1,5 tūkstančio. Nepaisant to, tai tapo pastarųjų metų skaudžiausia gamtine katastrofa Afganistane.
