Galingas žemės drebėjimas Afganistane: žuvo šimtai, griuvėsiuose ieškoma žmonių

6 balų stiprumo žemės drebėjimas supurtė kalnuotą Kunaro provinciją 10 km gylyje pasienyje su Pakistano Chaibero regionu. Gelbėtojai griuvėsiuose ieško gyvųjų.
„Žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius yra didelis, tačiau kadangi teritorija sunkiai prieinama, mūsų komandos dar dirba“, – sakoma Sveikatos ministerijos atstovo Sharafato Samano pranešime.
Afganistanas vis yra purtomas smarkių žemės drebėjimų, ypač – Hindukušo kalnų grandinėje, kur susiduria tektoninės plokštės.
