TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Galingas žemės drebėjimas Afganistane: žuvo šimtai, griuvėsiuose ieškoma žmonių

2025-09-01 07:34
2025-09-01 07:34

Per žemės drebėjimą Afganistane galėjo žūti šimtai žmonių. Valstybinės naujienų agentūros „Bachtar“ duomenimis, žuvusiųjų yra mažiausiai 250. Be to, anot valdančiojo Talibano kontroliuojamos agentūros, apie 500 asmenų buvo sužeisti.

Žemės drebėjimas Afganistane (nuotr. SCANPIX)
5

Per žemės drebėjimą Afganistane galėjo žūti šimtai žmonių. Valstybinės naujienų agentūros „Bachtar“ duomenimis, žuvusiųjų yra mažiausiai 250. Be to, anot valdančiojo Talibano kontroliuojamos agentūros, apie 500 asmenų buvo sužeisti.

1

6 balų stiprumo žemės drebėjimas supurtė kalnuotą Kunaro provinciją 10 km gylyje pasienyje su Pakistano Chaibero regionu. Gelbėtojai griuvėsiuose ieško gyvųjų.

Žemės drebėjimas Afganistane
FOTOGALERIJA. Žemės drebėjimas Afganistane

„Žuvusiųjų  ir sužeistųjų skaičius yra didelis, tačiau kadangi teritorija sunkiai prieinama, mūsų komandos dar dirba“, – sakoma Sveikatos ministerijos atstovo Sharafato Samano pranešime.

Afganistanas vis yra purtomas smarkių žemės drebėjimų, ypač – Hindukušo kalnų grandinėje, kur susiduria tektoninės plokštės.

