Rusiją supurtė žemės drebėjimas

Dagestano ir kitų miestų gyventojai smūgius pajuto rugpjūčio 26 d., apie 23:30 val.
Pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono seismologijos centro duomenis, Rusijoje įvykęs žemės drebėjimas siekė 5,5 balo stiprumą, rašo „Unian“.
Europos ir Viduržemio jūros regiono seismologijos centras nurodė, jog žemės drebėjimo epicentras buvo Kaspijos jūroje, 28 km į rytus nuo Izberbašo miesto.
Nukentėjusiųjų kol kas nėra
Kaip rašoma Rusijos viešojoje erdvėje, ne mažiau kaip tūkstantis Machačkalos gyventojų išėjo į gatves, baimindamiesi pakartotinių smūgių.
Apie nukentėjusius asmenis informacijos negauta – vietos valdžia ir gelbėjimo tarnybos tikrina situaciją.
