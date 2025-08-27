Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusiją supurtė žemės drebėjimas

2025-08-27 07:31
2025-08-27 07:31

Rugpjūčio 26 d. vakarą Dagestane (Rusija) ir aplinkiniuose regionuose gyventojai pajuto galingą žemės drebėjimąEuropos seismologai fiksavo 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimą, kurio epicentras buvo Kaspijos jūroje.

Rusiją supurtė žemės drebėjimas (nuotr. SCANPIX)

Rugpjūčio 26 d. vakarą Dagestane (Rusija) ir aplinkiniuose regionuose gyventojai pajuto galingą žemės drebėjimąEuropos seismologai fiksavo 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimą, kurio epicentras buvo Kaspijos jūroje.

4

Dagestano ir kitų miestų gyventojai smūgius pajuto rugpjūčio 26 d., apie 23:30 val.

Pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono seismologijos centro duomenis, Rusijoje įvykęs žemės drebėjimas siekė 5,5 balo stiprumą, rašo „Unian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos ir Viduržemio jūros regiono seismologijos centras nurodė, jog žemės drebėjimo epicentras buvo Kaspijos jūroje, 28 km į rytus nuo Izberbašo miesto.

Nukentėjusiųjų kol kas nėra

Kaip rašoma Rusijos viešojoje erdvėje, ne mažiau kaip tūkstantis Machačkalos gyventojų išėjo į gatves, baimindamiesi pakartotinių smūgių.

Apie nukentėjusius asmenis informacijos negauta – vietos valdžia ir gelbėjimo tarnybos tikrina situaciją.

