Čilės Antarktikos regione įvyko 7,5 balo žemės drebėjimas

Dėl žemės drebėjimo, įvykusio penktadienį 22.16 val. (2.16 val. Grinvičo laiku) 10,8 kilometrų gylyje, cunamio pavojus nekilo, teigiamo tarnybos pranešime.
Dreiko sąsiauris yra audringas, apie 800 kilometrų pločio sąsiauris tarp Pietų Amerikos ir Antarktidos, jungiantis Atlanto ir Ramųjį vandenynus.
Nacionalinis cunamių perspėjimo centras patvirtino, kad cunamio nelaukiama.
Čilės nacionalinė reagavimo į nelaimes tarnyba („Senapred“) žemės drebėjimą apibūdino kaip „vidutinio stiprumo“ ir nurodė, kad Antarktidos teritorijoje paskelbtas „pavojus dėl atsargumo“.
Vienas šaltinis iš Čilės vidaus reikalų ministerijos teigė, kad „Magalanų regionui – piečiausiai apgyvendintai Pietų Amerikos žemyno teritorijai – pavojaus nėra“.
Pasak „Senapred“, atsargumo būklė reiškia, kad šaliai priklausančioje Antarktidos teritorijoje „būtina palikti paplūdimių zonas“ ir „uolėtas pakrantes“.
