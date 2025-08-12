Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

USGS: Rytinę Indonezijos Papua provinciją supurtė 6,3 balo žemės drebėjimas

2025-08-12 13:26 / šaltinis: BNS
2025-08-12 13:26

 Rytiniame Indonezijos Papua regione įvyko 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba (USGS), nors pareigūnai atmeta cunamio pavojų.

0

Žemės drebėjimo, įvykusio apie 17 val. 24 min. vietos (11 val. 24 min. Lietuvos) laiku, epicentras buvo maždaug už 193 km į šiaurės vakarus nuo Abepuros miesto Papua regione, pranešė USGS.

JAV perspėjimų apie cunamį Ramiajame vandenyne centras (PTWC) nurodė, kad cunamio grėsmės nėra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešimų apie nukentėjusiuosius ar žalą kol kas negauta.

USGS anksčiau nurodė drebėjimą buvus 6,5 balo stiprumo, vėliau rodiklį sumažino.

Šiame didžiuliame archipelage dažnai vyksta žemės drebėjimai, nes jis yra Ramiojo vandenyno „ugnies žiede“ – intensyvaus seisminio aktyvumo srityje, kurioje susiduria tektoninės plokštės ir kuri tęsiasi nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną.

2021 metų sausį Sulavesį sukrėtęs 6,2 balo stiprumo žemės drebėjimas nusinešė daugiau kaip 100 žmonių gyvybių ir tūkstančius paliko be pastogės.

2018-aisiais 7,5 balo žemės drebėjimas ir po jo kilęs cunamis Palu mieste Sulavesio saloje nusinešė daugiau kaip 2,2 tūkst. žmonių gyvybių.

2004 metais 9,1 balo stiprumo žemės drebėjimas Ačeho provincijoje sukėlė cunamį ir nusinešė daugiau kaip 170 tūkst. Indonezijos gyventojų gyvybių.

