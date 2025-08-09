Užbūrė vaikus, bet kelia rimtą grėsmę sveikatai: „Labubu“ klastotės plinta lyg virusas

Anoniminėje pramoninėje zonoje Londono pakraštyje policijos furgonų ir tuščių sunkvežimių eilė blokavo įprastą eismą. Jie čia atvyko konfiskuoti tūkstančių padirbtų „Labubu“ lėlių.
Po kelių savaičių darbo informacija, gauta iš mažos parduotuvės Pietų Velse, atvedė prekybos standartų pareigūnus į kambarių labirintą, paslėptą virš šios mažmeninės parduotuvės.
Jų vertinimu, patalpose nuo grindų iki lubų sukrauti padirbti produktai gali būti verti milijonų eurų. Tačiau didžiausią dėmesį patraukė lėlės – „TikTok“ pasaulinės mados reiškinio epicentras.
„Labubu“ trokšta tiek vaikai, tiek suaugusieji
Remiantis „Forbes“ duomenimis, „Labubu“ lėlės padėjo patronuojančiajai bendrovei „Pop Mart“ pernai daugiau nei dvigubai padidinti pajamas – iki 1,81 mlrd. JAV dolerių (iki 1,64 mlrd. eurų).
Šių lėlių trokšta tiek vaikai, tiek suaugusieji – kai kurie pasakojo valandų valandas laukę eilėse ar net keliavę per visą šalį, kad gautų originalią lėlę.
Tačiau BBC gauti duomenys rodo, kad spekuliantai gali iš karto įsigyti šimtus originalių prekių, kad vėliau jas perparduotų su pelnu. Tuo pat metu rinką užplūdo padirbti produktai.
Pastaraisiais mėnesiais pasienio tarnybos Jungtinės Karalystės uostuose konfiskavo šimtus tūkstančių šių lėlių. Londono pramoninėje zonoje dirbantys pareigūnai mano, kad iš dėžių besišypsančios lėlės slepia tamsesnę paslaptį.
„Galva nukrenta, kojos atsikabina“, – paaiškino „Trading Standards“ atstovas Rhysas Harriesas, kai viena lėlė tiesiog subyrėjo jo rankose.
R. Harriesas pirmą kartą šias lėles pamatė po reido mažoje parduotuvėje. Vėliau jis atsekė jas iki šios pramoninės vietovės.
„Radau jas maišeliuose – akys iškritusios, rankos atsikabinusios“, – pasakojo jis.
„Labubu“ lėlių dalys gali užstrigti vaiko gerklėje
Be to, R. Harrieso komanda naudoja plastikinį vamzdelį, atitinkantį vaiko gerklės dydį, kad įvertintų užspringimo riziką. Jei dalys telpa į šį vamzdelį – jos pavojingos.
„Visos šios dalys gali įstrigti ir sukelti užspringimą“, – sakė jis.
Jade, vieno vaiko mama, teigė visiškai sutinkanti, kad padirbtos lėlės kelia pavojų. Kai kurias iš jų padovanojo savo sūnui 6-ojo gimtadienio proga, tačiau jos greitai subyrėjo.
34 metų moteris žinojo, kad įsigijo padirbtas lėles, kartais vadinamas „Lafufu“, nes negalėjo sau leisti įsigyti originalios lėlės.
Vis dėlto vos po kelių valandų nuo gimtadienio raktų pakabukas atsiskyrė, o po kelių dienų – ir vienos kojos dalis. Kartą, kai berniukas žaidė su lėle, nuo jos atsikabino kabliukas – Jade rado jį vaiko burnoje.
„Laimei, jis buvo pakankamai didelis, kad pats pasakytų, kas nutiko. Tačiau su mažesniais vaikais galėjo baigtis kitaip“, – sakė ji.
„Labubu“ lėlės gaminamos naudojant pavojingas ir net uždraustas medžiagas
„Padirbinėjimas yra antras pagal dydį nelegalaus pelno šaltinis pasaulyje – nusileidžia tik narkotikų prekybai“, – teigė žvalgybos ir teisėsaugos pavaduotoja Kate Caffery.
Pasak jos, nusikalstamos grupuotės reaguoja į rinkos tendencijas siekdamos greito pelno, visiškai ignoruodamos saugumo standartus.
K. Caffery pabrėžė, kad teiginiai apie tai, jog padirbtos prekės gaminamos tose pačiose gamyklose ar iš tų pačių medžiagų kaip originalai – yra „visiškai neteisingi“.
Padirbiniai gali būti gaminami iš bet ko: nuo nekokybiškų plastikų ir chemikalų iki netinkamai pritvirtintų smulkių dalių, kurios kelia pavojų užspringti.
Nors padirbtos „Labubu“ lėlės rinkoje atsirado palyginti neseniai, ankstesnės bylos parodė, kad žaislai dažnai gaminami naudojant pavojingas ar net uždraustas medžiagas – kai kurios jų gali būti siejamos su vėžiu.
Valdžios institucijos teigia, kad dauguma padirbtų produktų, įskaitant „Labubu“, atkeliauja iš Kinijos, Honkongo ar Turkijos.
Tikros „Labubu“ lėlės – retenybė
27-erių „TikTok“ kūrėja Meg Goldberger yra patyrusi kolekcionierė, žinanti, kaip dažnai rinkoje pasitaiko padirbinių. Ji turi apie 250 „Jellycat“ pliušinių žaislų ir neseniai pradėjo rinkti „Labubu“ – jau turi 12.
„Kuo daugiau žmonės apie jas kalbėjo, kuo sunkiau buvo gauti – tuo labiau jų troškau“, – sakė ji.
Tačiau dar paieškų pradžioje ji suprato, kad tikros lėlės – retenybė. Kelias dienas ji praleido po 12 valandų laukdama „Pop Mart“ „TikTok“ transliacijos, kur „Labubu“ parduodami kaip koncertų bilietai – nustatytu laiku.
🧸 Lafufu vs Labubu 🔍
On the left: the fake one.
On the right: the original by POP MART.
On the right: the original by POP MART.

💡 Watch out before you buy! pic.twitter.com/5vgfmw07Xi— Gisléne (@Gislene0692) August 1, 2025
„Anksčiau išpirkdavo per minutę. Dabar – per dvi sekundes“, – sakė ji.
Moteris nusprendė ieškoti perpardavėjų internete, bet greitai sužinojo, kodėl originalų taip greitai nelieka.
Kai vieno „eBay“ perpardavėjo paprašė įrodymų, jog siūloma „Big Into Energy Labubu“ serija yra tikra, jai buvo atsiųsta ekrano kopija su beveik 200 „Labubu“ užsakymų.
„Šie žmonės sėdi namuose, o robotai automatiškai perka didžiuliais kiekiais. Todėl viskas taip greitai išgraibstoma, o paskui perparduodama“, – aiškino M. Goldberger.
