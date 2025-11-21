 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos žiniasklaida: Lenkijos geležinkelius atakavęs ukrainietis susijęs su GRU

2025-11-21 10:58 / šaltinis: BNS
2025-11-21 10:58

Vienas iš dviejų Ukrainos piliečių, įtariamų neseniai įvykdžius diversijas Lenkijos geležinkelio linijoje, tikriausiai dirba Rusijos karinei žvalgybai (GRU), pranešė Lvive įsikūręs portalas „Zaxid.net“.

„Visi požymiai rodo, kad tai Rusija": Lenkija kaltina Kremlių dėl išpuolių geležinkeliuose (nuotr. SCANPIX)

Vienas iš dviejų Ukrainos piliečių, įtariamų neseniai įvykdžius diversijas Lenkijos geležinkelio linijoje, tikriausiai dirba Rusijos karinei žvalgybai (GRU), pranešė Lvive įsikūręs portalas „Zaxid.net“.

1

Portalas išsiaiškino, kad vienas iš dviejų įtariamųjų, Jevhenijus Ivanovas, yra Estijoje gimęs Ukrainos pilietis, pastaraisiais metais gyvenantis Rusijoje. Įtariama, kad 2024 metų pradžioje Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos darbuotojas Jurijus Sizovas jį užverbavo įvykdyti diversiją Ukrainos dronų gamybos įmonėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gegužės mėnesį Lvivo teismas už akių nuteisė J. Ivanovą ir J. Sizovą už išpuolio rengimą ir skyrė jiems 15 metų laisvės atėmimo bausmę. Remiantis teismo bylos medžiaga, J. Sizovas taip pat planavo teroristinius išpuolius Kyjive, nukreiptus prieš prekybos centrus ir kavines, ir jiems vadovavo.

Įtariamiesiems pareikšti kaltinimai

Trečiadienį Lenkijos prokurorai už akių pareiškė kaltinimus J. Ivanovui ir kitam įtariamajam, Oleksandrui K., dėl išpuolių Lenkijos geležinkelio linijoje.

Kaltinimai pateikti po dviejų savaitgalį įvykusių incidentų geležinkelio linijoje, jungiančioje Varšuvą su Dorohusko stotimi pasienyje su Ukraina. Per vieną išpuolį sprogstamasis įtaisas sugadino bėgius, o per kitą išpuolį sugadinta infrastruktūra privertė traukinį, kuriuo važiavo 475 keleiviai, staiga avariniu būdu sustoti.

Nacionalinės prokuratūros atstovas Przemyslawas Nowakas tuomet sakė, kad kaltinimai apima „teroristinio pobūdžio diversinius veiksmus Rusijos Federacijos žvalgybos tarnybų vardu prieš Lenkijos Respubliką (...), katastrofos grėsmės sukėlimą sausumos eisme ir sprogmenų panaudojimą – nusikaltimus, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu iki gyvos galvos“.

Ketvirtadienio rytą Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Maciejus Wewioras naujienų agentūrai PAP pranešė, kad Lenkija paprašė išduoti du diversijomis prieš geležinkelius įtariamus ukrainiečius, kurie pabėgo į Baltarusiją.

Jis pridūrė, kad atitinkama diplomatinė nota buvo įteikta Baltarusijos reikalų patikėtiniui, kuris trečiadienį buvo iškviestas į URM.

