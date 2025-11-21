 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Nyderlandai dislokuoja Lenkijoje dvi sistemas „Patriot“

2025-11-21 10:43 / šaltinis: BNS
2025-11-21 10:43

Nyderlandai dislokuoja Lenkijoje 300 karių ir dvi oro gynybos sistemas „Patriot“, kad būtų apsaugotas NATO logistikos mazgas, per kurį keliauja karinė pagalba Ukrainai, cituodamas olandų gynybos ministrą Rubeną Brekelmansą pranešė portalas TVP.

Oro gynybos sistema „Patriot“ (nuotr. SCANPIX)

0

Tuo metu naujienų agentūra PAP paskelbė, kad jau rengiama laikina bazė ir kad sistemų operatoriai oro erdvę pradės stebėti artimiausiomis savaitėmis. Sistemas „Patriot“ rengia pulkininkas Olavas Spanjeris, sausumoje dislokuotų oro gynybos pajėgų vadas, tačiau nepatvirtinta, ar jis vadovaus visai misijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O. Spanjeris sakė, kad įtampa regione auga, ir priminė, kad neseniai dėl Rusijos smūgių Vakarų Ukrainai turėjo skubiai kilti Lenkijos naikintuvai.

Jis išreiškė viltį, kad „Patriot“ panaudoti nereikės.

Nyderlandai dislokuoja naujausios versijos „Patriot“ su patobulintais radiolokatoriais ir programine įranga. Variantas PAC-3 perima balistines raketas, sparnuotąsias raketas ir dronus, o viena sistemos raketa kainuoja maždaug 4 mln. eurų.

Apsaugai nuo žemai skrendančių orlaivių taip pat bus dislokuota vidutinio nuotolio oro gynybos sistema NASAMS, o atskiras junginys saugos bazę nuo dronų.

Kaip nurodė Nyderlandų gynybos ministerija, minimų sistemų dislokavimas turi ir operatyvinę, ir simbolinę reikšmę, patvirtina Hagos įsipareigojimą NATO rytiniam flangui.

