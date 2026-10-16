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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pranešė apie derybas su Rusija ir Kinija: štai kas sprendžiama

2026-10-16 11:16 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 11:16
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Jungtinės Valstijos, pasak JAV prezidento Donaldo Trumpo, derasi su Rusija ir Kinija dėl branduolinio nusiginklavimo, praneša agentūra „Reuters“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (18)

Jungtinės Valstijos, pasak JAV prezidento Donaldo Trumpo, derasi su Rusija ir Kinija dėl branduolinio nusiginklavimo, praneša agentūra „Reuters“.

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„Visa tai apgailėtina, nes norėčiau branduolinio nusiginklavimo, jei tai įmanoma. Bet mes iš tiesų kalbamės su Rusija ir Kinija dėl tokio nusiginklavimo“, – sakė D. Trumpas ketvirtadienį JAV televizijos kanalui „Newsmax“.

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Anot pranešimo, D. Trumpas šį klausimą taip pat aptarė su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. JAV prezidentas mano, kad per ateinančius penkerius metus Kinija pagal branduolinių ginklų skaičių pasivys Jungtines Valstijas.

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Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) duomenimis, daugiausia sukauptų branduolinių kovinių galvučių turi Rusija, po jos eina JAV ir Kinija. Tačiau pagal dislokuotų galvučių skaičių JAV lenkia Rusiją.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

„New START“ baigė galioti 2026 m. vasarį

JAV ir Rusijos dvišalė strateginių branduolinių ginklų ribojimo sutartis „New START“ baigė galioti 2026 m. vasarį. 2010 m. pasirašytą sutartį buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas buvo pratęsę penkeriems metams.

JAV valstybės departamento šaltinių vasarį pateiktais duomenimis, Vašingtonas siekia naujo daugiašalio susitarimo dėl branduolinių ginklų. Vašingtonas reikalauja, kad į naująją sutartį būtų įtraukta ir Kinija.

Pekinas iki šiol tokį pasiūlymą atmesdavo, argumentuodamas, kad Kinija turi gerokai mažiau branduolinių kovinių galvučių nei dvi didžiosios branduolinės valstybės.

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