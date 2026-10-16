Trumpo atstovė rėžė, ką galvoja apie Kiniją: „Jie net deramų tualetų neturi“

41 metų K. Zacharia jau sulaukė dėmesio dėl savo teisinės kvalifikacijos, kai neaiškiai atsakė į klausimą, kur išlaikė advokatūros egzaminą, kurį būtina išlaikyti norint verstis advokato praktika Jungtinėse Valstijose.
Anksčiau Kinijoje gyvenusi atstovė spaudai duodama interviu prisiminė, kad 2016 m. buvo plačiai manoma, jog Kinija netrukus aplenks Jungtines Valstijas.
„Jie net deramų tualetų neturi“
„Mums visiems buvo sakoma, kad laimės Hillary (Clinton). Kad Amerikos aukso amžius ar šlovės dienos baigėsi. Kad kyla Kinija“, – kalbėdama su dešiniųjų pažiūrų nuomonės formuotoju Jacku Posobiecu sakė K. Zacharia.
„Labai aiškiai prisimenu, kaip ką tik grįžusi iš Kinijos galvojau: „Kaip Kinija gali tapti kita pirmaujančia valstybe? Jie net deramų tualetų neturi“, – pridūrė ji.
Kinijos valdžios institucijos šių pareiškimų kol kas nekomentavo.
Savo ruožtu D. Trumpas yra gyręsis savo „puikiais santykiais“ su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu.
Rugsėjį Vašingtone vykusiame viršūnių susitikime abu lyderiai aptarė įvairius klausimus, – nuo dirbtinio intelekto ir prekybos iki aklavietėn patekusio karo Irane, ir patvirtino, kad šiais metais susitiks dar trečią ir ketvirtą kartą.
Antradienį K. Zacharia surengė pirmąją spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose ir atsakė tik į trijų žurnalistų klausimus.
Šiame poste ji pakeitė Karoline Leavitt, ištikimą D. Trumpo šalininkę ir konfrontaciniu bendravimo stiliumi pasižymėjusią atstovę spaudai, kuri rugpjūtį pasitraukė iš pareigų, kad galėtų rūpintis savo mažais vaikais.
K. Zacharia teigia esanti teisininke ir ėjusi Kalifornijoje įsikūrusios konservatyvios ne pelno organizacijos vyriausiosios teisininkės pareigas. Ji taip pat teigė dirbusi vienoje iš Pekino advokatų kontorų.
Ketvirtadienį paklausta apie savo teisinę kvalifikaciją, K. Zacharia sakė užsiregistravusi laikyti advokatūros egzaminą, tačiau vėliau ją „išblaškė ir užgriuvo“ planai su vyru persikelti į Kiniją.
K. Zacharia teigė, kad grįžusi į Jungtines Valstijas advokatūros egzamino daugiau nelaikė, nes susilaukė pirmojo vaiko.
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