Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pasirašė Tailando ir Kambodžos paliaubų susitarimą

2025-10-26 08:42 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 08:42

JAV prezidentas Donaldas Trumpas Malaizijoje – pirmojoje savo kelionės po Azijos šalis, kurios kulminacija taps derybos su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, stotelėje – pasirašė Tailando ir Kambodžos paliaubų susitarimą. 

Trumpas pasirašė Tailando ir Kambodžos paliaubų susitarimą. EPA-ELTA nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas Malaizijoje – pirmojoje savo kelionės po Azijos šalis, kurios kulminacija taps derybos su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, stotelėje – pasirašė Tailando ir Kambodžos paliaubų susitarimą. 

REKLAMA
0

Susitarimą po anksčiau šiais metais įvykusio kruvino pasienio ginčo pasirašė Tailando ministras pirmininkas Anutinas Charnvirakulas, Kambodžos ministras pirmininkas Hunas Manetas, D. Trumpas ir Malaizijos premjeras Anwaras Ibrahimas. Pagal jį humanitariniais sumetimais bus paleista 18 Kambodžos karo belaisvių, sakoma Kambodžos užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaimyninės šalys liepos pabaigoje susitarė dėl pradinių paliaubų, kurioms iš dalies tarpininkavo D. Trumpas, tačiau nuo to laiko abi pusės apkaltino viena kitą pažeidimais.

REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdamas pasirašymo ceremonijoje, D. Trumpas pavadino tai „didžiuliu žingsniu“ ir pasveikino Tailando ir Kambodžos premjerus. Dar tik vykdamas į Malaiziją, D. Trumpas prabilo apie „puikų taikos susitarimą (…) kuriam didžiuodamasis tarpininkavau tarp Kambodžos ir Tailando“.

REKLAMA

Vis dėlto analitikai sako, kad galutinis išsamus taikos susitarimas tarp kaimyninių Pietryčių Azijos šalių dar nebuvo sudarytas.

Malaizijos užsienio reikalų ministras Mohamadas Hasanas, kuris aktyviai dalyvavo derybose ASEAN vardu, yra pareiškęs, kad naujausias susitarimas daugiausia susijęs su regioninių stebėtojų dislokavimu pasienio konflikto zonose.

„Mes norime, kad daugiau nebūtų paliaubų pažeidimų, nes po liepos 28 d., nors paliaubos jau galiojo, buvo (…) nedidelių pažeidimų“, – tvirtino jis.

„Abi šalys turi atitraukti sunkiąją ginkluotę iš atitinkamų teritorijų ir, antra, abi šalys turi stengtis išminuoti arba pašalinti ir sunaikinti minas, kurios buvo padėtos abiejų šalių pasienyje“, – pridūrė ministras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų