Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Japonijos premjerė pareiškė Trumpui: ryšių su JAV stiprinimas yra didžiausias prioritetas

2025-10-25 19:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 19:14

Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi šeštadienį per pokalbį telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, jog stiprinti šalių aljansą yra jos „didžiausias prioritetas“.

Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)

Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi šeštadienį per pokalbį telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, jog stiprinti šalių aljansą yra jos „didžiausias prioritetas“.

REKLAMA
1

Kaip pranešė žiniasklaida, pokalbis įvyko likus kelioms dienoms iki planuojamo D. Trumpo vizito į Tokiją ir abu  lyderiai kalbėjosi pirmą kartą,  nes S. Takaichi  pareigas pradėjo eiti tik šią savaitę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sutarėme, kad sieksime perkelti Japonijos ir JAV aljansą į naują lygį“, – sakė Japonijos premjerė žurnalistams.

REKLAMA
REKLAMA

„Pasakiau jam, kad Japonijos ir JAV aljanso stiprinimas yra svarbiausias mano vyriausybės prioritetas diplomatijos ir saugumo srityje.“

REKLAMA

S. Takaichi taip pat teigė, kad D. Trumpas jai pasirodė „labai energingas ir linksmas žmogus“.

Įraše platformoje „X“ ji pažymėjo, kad  pokalbis buvo „geras ir atviras“.

D. Trumpas turėtų lankytis Japonijoje nuo pirmadienio, pakeliui į svarbias derybas su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu Pietų Korėjoje.

JAV prezidentas siekia, kad Tokijas ir kiti sąjungininkai padidintų savo karines išlaidas.

Pirmoje savo kalboje penktadienį S. Takaichi paskelbė, kad šiais finansiniais metais gynybai bus skirta du procentai bendrojo vidaus produkto, taip  vyriausybės tikslas bus pasiektas dvejais metais anksčiau nei planuota.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų