Japonijos premjerė pareiškė Trumpui: ryšių su JAV stiprinimas yra didžiausias prioritetas

Kaip pranešė žiniasklaida, pokalbis įvyko likus kelioms dienoms iki planuojamo D. Trumpo vizito į Tokiją ir abu lyderiai kalbėjosi pirmą kartą, nes S. Takaichi pareigas pradėjo eiti tik šią savaitę.
„Sutarėme, kad sieksime perkelti Japonijos ir JAV aljansą į naują lygį“, – sakė Japonijos premjerė žurnalistams.
„Pasakiau jam, kad Japonijos ir JAV aljanso stiprinimas yra svarbiausias mano vyriausybės prioritetas diplomatijos ir saugumo srityje.“
S. Takaichi taip pat teigė, kad D. Trumpas jai pasirodė „labai energingas ir linksmas žmogus“.
Įraše platformoje „X“ ji pažymėjo, kad pokalbis buvo „geras ir atviras“.
D. Trumpas turėtų lankytis Japonijoje nuo pirmadienio, pakeliui į svarbias derybas su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu Pietų Korėjoje.
JAV prezidentas siekia, kad Tokijas ir kiti sąjungininkai padidintų savo karines išlaidas.
Pirmoje savo kalboje penktadienį S. Takaichi paskelbė, kad šiais finansiniais metais gynybai bus skirta du procentai bendrojo vidaus produkto, taip vyriausybės tikslas bus pasiektas dvejais metais anksčiau nei planuota.
