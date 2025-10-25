Trumpas jau pakeliui į Aziją – susitiks su Kataro lyderiais

Kataro vadovai įlips į „Air Force One“ lėktuvą, kai šis nusileis Al Udeido oro bazėje, kur įsikūrusi JAV kariuomenės regioninė būstinė ir dislokuota tūkstančiai amerikiečių karių, teigė Baltųjų rūmų atstovas.
Tai pirmoji D. Trumpo kelionė į Aziją po to, kai sausį jis vėl pradėjo eiti prezidento pareigas. Vizito metu numatyti du regioniniai viršūnių susitikimai ir asmeninis susitikimas su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu bei kitais lyderiais.
Susitikime Katare, apie kurį anksčiau nebuvo skelbta, dalyvaus ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, ką tik grįžęs iš kelionės į Izraelį, Vašingtono dedant dideles diplomatines pastangas išlaikyti Gazos paliaubas.
Kataras atlieka svarbų tarpininko vaidmenį netiesioginėse derybose tarp Izraelio ir „Hamas“ nuo karo pradžios ir stengiasi palaikyti trapų taikos susitarimą kartu su Egiptu, JAV ir Turkija.
Kataro emyras šeichas Tamimas bin Hamadas Al Thani šią savaitę priėmė Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą, kad aptartų būsimus itin svarbius susitarimo etapus, įskaitant saugumo pajėgų sukūrimą Gazoje ir „Hamas“ ateitį.
Kataro ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas Al Thani taip pat yra vienas pagrindinių derybininkų nuo karo pradžios po „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 dieną.
