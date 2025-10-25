Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas jau pakeliui į Aziją – susitiks su Kataro lyderiais

2025-10-25 17:33 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 17:33

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį susitiks su Kataro emyru ir ministru pirmininku – svarbiais sąjungininkais, padedančiais išlaikyti trapų taikos susitarimą Gazos ruože. Susitikimas įvyks sustojus papildyti degalų pakeliui į Aziją, pranešė pareigūnai.

Kataro ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas Al Thani taip pat yra vienas pagrindinių derybininkų nuo karo pradžios po „Hamas" išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 dieną.

