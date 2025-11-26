Tragedija Lenkijoje: nuo policijos bėgusių vyrų automobilyje rastas miręs žmogus

Incidentas įvyko ankstyvosiomis trečiadienio valandomis, kai policija buvo informuota apie galimą pagrobimą.
Pareigūnai greitai identifikavo transporto priemonę, įtariamą gabenant pagrobtąjį, ir Vroclavo gatvėse prasidėjo gaudynės, sakė Aleksandra Freus iš savivaldybės policijos vadovybės.
Sprunkančio automobilio vairuotojas nepaisė policijos nurodymų sustoti, įlėkė į sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui ir susidūrė su tramvajumi.
Vyrai nuvežti į ligoninę
„Visi vyrai buvo nuvežti į ligoninę“, – sakė A. Freus, paaiškinusi, kad automobilyje buvo keleivis ir vairuotojas, o bagažinėje – trečias vyras.
Auka mirė ligoninėje netrukus po avarijos, o kiti du asmenys tebėra hospitalizuoti, tačiau jų gyvybei pavojus negresia.
Pasak A. Freus, visi minimi asmenys – Lenkijos piliečiai, per avariją kiti žmonės nenukentėjo.
Incidento tyrimas tęsiamas.
