 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija Lenkijoje: nuo policijos bėgusių vyrų automobilyje rastas miręs žmogus

2025-11-26 20:20 / šaltinis: BNS
2025-11-26 20:20

Pietų Lenkijoje trečiadienį paslaptingomis aplinkybėmis mirė vyras, užrakintas į tramvajų įsirėžusio nuo policijos sprukusio automobilio bagažinėje, įtariama, tapęs pagrobimo auka, pranešė pareigūnai.

Tragedija Lenkijoje: nuo policijos bėgusių vyrų automobilyje rastas miręs žmogus (nuotr. SCANPIX)

Pietų Lenkijoje trečiadienį paslaptingomis aplinkybėmis mirė vyras, užrakintas į tramvajų įsirėžusio nuo policijos sprukusio automobilio bagažinėje, įtariama, tapęs pagrobimo auka, pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko ankstyvosiomis trečiadienio valandomis, kai policija buvo informuota apie galimą pagrobimą.

Pareigūnai greitai identifikavo transporto priemonę, įtariamą gabenant pagrobtąjį, ir Vroclavo gatvėse prasidėjo gaudynės, sakė Aleksandra Freus iš savivaldybės policijos vadovybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprunkančio automobilio vairuotojas nepaisė policijos nurodymų sustoti, įlėkė į sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui ir susidūrė su tramvajumi.

REKLAMA
REKLAMA

Vyrai nuvežti į ligoninę

„Visi vyrai buvo nuvežti į ligoninę“, – sakė A. Freus, paaiškinusi, kad automobilyje buvo keleivis ir vairuotojas, o bagažinėje – trečias vyras.

Auka mirė ligoninėje netrukus po avarijos, o kiti du asmenys tebėra hospitalizuoti, tačiau jų gyvybei pavojus negresia.

Pasak A. Freus, visi minimi asmenys – Lenkijos piliečiai, per avariją kiti žmonės nenukentėjo

Incidento tyrimas tęsiamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų