  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas: kai kurie JAV taikos plano pasiūlymai – nepriimtini

2025-12-04 16:14 / šaltinis: BNS
2025-12-04 16:14

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas teigia, kad kai kurie Jungtinių Valstijų plano, kaip užbaigti karą Ukrainoje, pasiūlymai Kremliui yra nepriimtini, o tai rodo, kad joks susitarimas dar toli gražu nepasiektas, nepaisant JAV pasiuntinių intensyviai vykdomos diplomatijos.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas teigia, kad kai kurie Jungtinių Valstijų plano, kaip užbaigti karą Ukrainoje, pasiūlymai Kremliui yra nepriimtini, o tai rodo, kad joks susitarimas dar toli gražu nepasiektas, nepaisant JAV pasiuntinių intensyviai vykdomos diplomatijos.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo intensyviausią diplomatinę kampaniją, siekdamas sustabdyti karo veiksmus, besitęsiančius nuo 2022 metų vasarį prasidėjusios Rusijos plataus masto invazijos į kaimyninę šalį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau taikos pastangos vėl stringa dėl sunkiai suderinamų reikalavimų, kad Kyjivas privalo perleisti Rusijos kontroliuojamas žemes, kartu apsaugant Ukrainą nuo bet kokios būsimos Rusijos agresijos.

Kai kurie pasiūlymai Kremliui buvo nepriimtini

V. Putinas ketvirtadienį paskelbtuose komentaruose sakė, kad šią savaitę vykusios penkių valandų derybos su JAV pasiuntiniais buvo būtinos ir naudingos, bet kartu ir sunkus darbas. Kai kurie pasiūlymai Kremliui buvo nepriimtini, teigė jis. 

Tuo metu D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir žentas Jaredas Kushneris ketvirtadienį Majamyje susitiks su vyriausiuoju Ukrainos derybininku Rustemu Umerovu tolesnėms deryboms, pranešė vienas aukštas pareigas einantis D. Trumpo administracijos pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

V. Putinas su televizija „India Today“ kalbėjo prieš ketvirtadienio vizitą Naujajame Delyje. V. Putino žodžius, pasakytus interviu indų žiniasklaidai, citavo Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS ir „RIA Novosti“. 

TASS citavo V. Putiną, kuris sakė, kad antradienį Kremliuje vykusių derybų metu šalys „turėjo aptarti kiekvieną JAV taikos pasiūlymo punktą, todėl tai taip ilgai užtruko“.

„Tai buvo būtinas pokalbis, labai konkretus“, – sakė Rusijos prezidentas.

Kai kurias nuostatas Maskva pareiškė esanti pasirengusi aptarti, o su kitomis „negalime sutikti“, sakė V. Putinas.

D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad po derybų Maskvoje S. Witkoffas ir J. Kushneris yra įsitikinę, kad Kremliaus šeimininkas nori susitarti dėl karo pabaigos. 

„Jiems susidarė įspūdis, kad jie norėtų sudaryti susitarimą“, – sakė D. Trumpas. 

V. Putinas nesileido į detales, kalbėdamas apie tai, su kuo Rusija galėtų sutikti, o kas jai nepriimtina. Nė vienas iš derybose dalyvavusių pareigūnų nepateikė derybų detalių.

„Manau, kad dar per anksti. Nes tai galėtų tiesiog sutrikdyti taikos pastangų darbo režimą“, – TASS citavo V. Putiną.

Europos lyderiai, kuriuos Vašingtonas paliko nuošalyje, JAV pareigūnams tiesiogiai bendraujant su Maskva ir Kyjivu, apkaltino V. Putiną apsimetant, kad jis domisi taikos pastangomis. 

Tuo metu Rusijos apšaudymai įvairiose Ukrainos vietovėse tęsėsi ir naktį į ketvirtadienį. Per balistinės raketos smūgį Kryvyj Rihe sužeisti šeši žmonės, įskaitant trejų metų mergaitę, pranešė miesto karinės administracijos vadovas Oleksandras Vilkulas. 

Jis teigė, kad per smūgius Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtajame mieste buvo apgadinta daugiau nei 40 gyvenamųjų pastatų, mokykla ir buitiniai dujotiekiai.

Per Rusijos artilerijos apšaudymą pietiniame Chersono uostamiestyje trečiadienį sužeista šešerių metų mergaitė ketvirtadienį mirė. 

„Gydytojai kovojo iki pat galo, kad išgelbėtų jos gyvybę, bet jos sužalojimai buvo per sunkūs“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė šios pietinės srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas. 

Per rusų dronų atakas Odesoje taip pat buvo sužeisti šeši žmonės, apgadinta civilinė ir energetikos infrastruktūra, sakė srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.

Pasak pareigūnų, Rusija per naktį į Ukrainą paleido dvi balistines raketas ir 138 įvairių tipų dronus.

Tuo metu Rusijos laikinai okupuotoje Chersono srities dalyje per drono smūgį į transporto priemonę ketvirtadienį žuvo du vyrai, pranešė Maskvos paskirtas srities gubernatorius Vladimiras Saldo. 

Per išpuolį taip pat buvo sužeista 68-erių moteris, nurodė jis.

