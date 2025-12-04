 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Medvedevas įsiuto: paskelbė, kas gali įžiebti karą su ES

2025-12-04 14:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 14:21

Kremliaus saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas vėl atkreipė dėmesį skambiais pareiškimais. Reaguodamas į Europos Sąjungos svarstymus panaudoti įšaldytus Rusijos turtus Ukrainos atstatymo reikmėms, jis pareiškė, kad toks sprendimas galėtų tapti „karo priežastimi“ su ES.

Dmitrijus Medvedevas (nuotr. SCANPIX)

Kremliaus saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas vėl atkreipė dėmesį skambiais pareiškimais. Reaguodamas į Europos Sąjungos svarstymus panaudoti įšaldytus Rusijos turtus Ukrainos atstatymo reikmėms, jis pareiškė, kad toks sprendimas galėtų tapti „karo priežastimi" su ES.

10

„Jei išprotėjusi ES iš tiesų pavogs įšaldytus Rusijos turtus „reparacijų paskolai“, galime tai laikyti priežastimi pradėti karą su visomis atitinkamomis pasekmėmis Briuseliui“, – „X“ rašė D. Medvedevas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ir pridūrė: „Tuomet šias lėšas tektų grąžinti ne teismo keliu, o kaip realias reparacijas.“

Medvedevo žodžiai yra supykdę ir Trumpą

D. Medvedevas ne kartą yra nuskambėjęs skandalingais ir nebūtinai racionaliais panašaus tipo pasisakymais.

Kartą savo komentarais jis užrūstino JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kuris pasiūlė D. Medvedevui atsargiau rinkti žodžius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šokiruojanti naujiena rusams: valdžia kels mokesčius – trūksta pinigų karui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Karas Ukrainoje. Putinas gudrauja: įvardijo, ką turi padaryti Trumpas, kad jis norėtų baigti karą (162)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Buvęs Rusijos generolas sukritikavo Putiną dėl karo Ukrainoje (14)
„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)
Britai atšovė: Putino kalbos apie karą su Europa – plepalai (30)
NATO pasiuntė žinutę Putinui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
NATO pasiuntė žinutę Putinui (72)

