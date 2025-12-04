Medvedevas įsiuto: paskelbė, kas gali įžiebti karą su ES

„Jei išprotėjusi ES iš tiesų pavogs įšaldytus Rusijos turtus „reparacijų paskolai“, galime tai laikyti priežastimi pradėti karą su visomis atitinkamomis pasekmėmis Briuseliui“, – „X“ rašė D. Medvedevas.
Ir pridūrė: „Tuomet šias lėšas tektų grąžinti ne teismo keliu, o kaip realias reparacijas.“
Medvedevo žodžiai yra supykdę ir Trumpą
D. Medvedevas ne kartą yra nuskambėjęs skandalingais ir nebūtinai racionaliais panašaus tipo pasisakymais.
Kartą savo komentarais jis užrūstino JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kuris pasiūlė D. Medvedevui atsargiau rinkti žodžius.
