  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija įvardijo sprendimą, nuo kurio priklausys karo likimas

2025-12-03 19:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 19:20

Europos Sąjungos sprendimas dėl naujo Ukrainos finansavimo paketo gali tapti lūžio tašku kare – taip įspėja Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis. Pasak jo, būtent šis sprendimas nulems, ar Kremlius bus priverstas peržiūrėti savo ambicijas ir sėsti prie realių taikos derybų.

Sikorskis kirto Trumpui: „Ne, tai nebuvo klaida“ (nuotr. SCANPIX)
12

Kaip praneša „Evropeiskaja pravda“, apie tai gruodžio 3 d. Briuselyje vykusio NATO ministrų susitikimo metu pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras R. Sikorskis.

R. Sikorskio teigimu, sprendimas dėl finansinės pagalbos Ukrainai 2026–2027 m. gali nulemti karo baigtį, nes jis gali paskatinti Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną sudaryti taikos sutartį.

„Sutinku su Belgija dėl principo, kad rizika, susijusi su sprendimu dėl įšaldytų Rusijos aktyvų, turi būti paskirstyta, ir kad Belgijai reikalingas paramos mechanizmas. Tačiau velnias slypi detalėse“, – pareiškė R. Sikorskis, atsakydamas į klausimą apie „reparacijų paskolas“ Ukrainai.

Karas Ukrainoje. 2025 XII
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025 XII

„Tai yra lemiama korta“

Jis patikslino dar neturėjęs galimybės susipažinti su Europos Komisijos šiandien pateiktu teisės aktu dėl „reparacijų paskolų“ suteikimo Ukrainai.

„Jis turi būti kokybiškas. Tada tikiuosi, kad Belgija pakeis savo nuomonę, nes tai yra lemiama korta, kurią mes, kaip Europa, galime padėti ant stalo siekdami paremti Ukrainą“, – pabrėžė Lenkijos ministras.

„Nuo šio sprendimo gali priklausyti karo likimas“, – akcentavo jis.

R. Sikorskis taip pat pabrėžė, kad ES „reikia įtikinti Belgijos ministrą pirmininką“, jog taikos derybų tęsimas nereiškia, kad sprendimas dėl Rusijos aktyvų tampa mažiau būtinas – priešingai, jis tampa dar svarbesnis.

„Tik tada, kai Putinas pamatys, kad Ukraina turi finansinę paramą dvejiems ar trejiems metams, jis persvarstys savo sąlygas, apribos savo ambicijas ir bus labiau linkęs sudaryti taikos susitarimą“, – įsitikinęs R. Sikorskis.

