  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Užsienis > Rusija

NATO pasiuntė žinutę Putinui

2025-12-03 16:58 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-12-03 16:58

NATO vadovas Markas Rutte aštriai kreipėsi į Vladimirą Putiną – pareiškė, kad Aljansas neatsitrauks nė per žingsnį ir toliau stiprins paramą Ukrainai, o Rusijos lyderio bandymai išvarginti Vakarus esą žlunga.

NATO pasiuntė žinutę Putinui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
12

NATO vadovas Markas Rutte aštriai kreipėsi į Vladimirą Putiną – pareiškė, kad Aljansas neatsitrauks nė per žingsnį ir toliau stiprins paramą Ukrainai, o Rusijos lyderio bandymai išvarginti Vakarus esą žlunga.

11

NATO vadovas gyrė Ukrainą už „neįtikėtiną atsparumą“ mūšio lauke ir pabrėžė, kad V. Putinas klysta manydamas, jog gali „išgyventi“ Vakarų paramą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak M. Rutte, Rusijos veiksmai tik sustiprina NATO ryžtą remti Ukrainą bei didina spaudimą Maskvai, rašo „Sky News“.

Jis pabrėžė, kad NATO išlieka gynybinis Aljansas, tačiau yra pasirengęs imtis visko, ko reikia, kad apsaugotų savo žmones ir teritoriją.

Karas Ukrainoje. 2025 XII
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025 XII

Kremlius mano, kad Rusijos „sėkmė“ turėjo įtakos deryboms 

Tuo tarpu Kremliaus pareigūnas mano, kad neseniai paskelbti Rusijos kariuomenės laimėjimai mūšio lauke darė įtaką Maskvos deryboms su Donaldo Trumpo komanda dėl Ukrainos.

Anot Vladimiro Putino patarėjo Jurijaus Ušakovo, kariniai pranešimai sustiprino Rusijos pozicijas ir formavo palankesnę užsienio partnerių nuomonę apie galimą taikos susitarimą.

V. Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas pasidalijo daugiau informacijos apie Maskvoje vykusias derybas su D. Trumpo komanda dėl Ukrainos, rašo „Sky News“.

J. Ušakovas užsiminė, jog Rusijos derybinei pozicijai galėjo padėti neseniai paskelbti pranešimai apie „sėkmę“ mūšio lauke.

