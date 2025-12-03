Fantastika: Rapšys ir Lukminas plauks Europos čempionato finale

Vyrų 200 m plaukime laisvuoju stiliumi vietų finale siekė du lietuviai. Tiek Danas Rapšys, tiek Tomas Lukminas startavo pirmajame pusfinalio plaukime. Įpusėjus distancijai D. Rapšys buvo 4-as, o T. Lukminas rikiavosi 5-as. Likus 50 m T. Lukminas aplenkė D. Rapšį. Abu lietuviai finišavo sėkmingai: T. Lukminas pakilo net iki 2-os vietos ir užsitikrino vietą finale, o D. Rapšys buvo 4-as. Po antrojo pusfinalio plaukimo paaiškėjo, kad į finalą pateko ir D. Rapšys!
Bendroje pusfinalio įskaitoje T. Lukminas buvo 6-as (1:42.00), o D. Rapšys į finalą pateko pelnęs paskutinį – 8-ą – kelialapį (1:42.10).
Pusfinalyje pirmą vietą pasidalino britas Duncanas Scottas ir belgas Lucas Henveaux (po 1:41.56). Trečias liko britas Jackas McMillanas (1:41.69).
Į finalą patekę sportininkai:
Į finalą nepateko tituluotas vokietis Lukas Martensas (1:42.28), užėmęs 10-ą vietą. Tiesa, jis specializuojasi ilgesnėse distancijose.
Vyrų 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi finalas vyks ketvirtadienį 21.27 val.
Trečiadienį ryte atrankoje T. Lukminas pasirodė fantastiškai. Jis, finišavęs per 1 min. 41.89 sek., daugiau nei 2 sek. pagerino karjeros rekordą ir į pusfinalį pateko su 5-u rezultatu.
D. Rapšys savo pagrindinės rungties atrankoje buvo 7-as (1:42.32).
D. Rapšys šioje rungtyje trumpame baseine 2018 m. tapo pasaulio vicečempionu, o 2021 m. pelnė pasaulio čempionato bronzą. Lietuvis taip pat yra 2017 m. ir 2019 m. Europos čempionas bei 2023 m. bronzos medalininkas.
Lietuvos rekordas nuo 2017 m. taip pat priklauso D. Rapšiui ir siekia 1 min. 40.85 sek.
Atrankoje nepasisekė Tajui Juškai. Jaunasis lietuvis su nauju karjeros rekordu buvo 15-as (1:43.02). Įprastai to užtektų vietai pusfinalyje, bet šiame čempionate galioja kvotų taisyklė – pusfinalyje gali plaukti ne daugiau nei 2 vienos šalies atletai.
Karjeros rekordą gerino ir Kristupas Trepočka, užėmęs 17-ą vietą (1:43.24), bei dar kartą įrodęs, kokie stiprūs Lietuvos plaukikai yra šioje rungtyje.
